Cristiano desvela las fechas en las que podría celebrar su boda con Georgina Rodríguez

Netflix estrenó este jueves, 27 de enero, una de las docuseries más esperadas del año, Soy Georgina. La influencer de moda y pareja de Cristiano Ronaldo da a conocer lo mucho que ha cambiado su vida desde que conoció al futbolista.

El estreno coincidió con el cumpleaños de Georgina Rodríguez y el futbolista portugués llenó de regalos a su pareja con fiesta sorpresa incluida en Dubai, donde están pasando unos días de vacaciones con sus hijos esta semana que no hay Premier League.

Soy Georgina es lo segundo más visto de Netflix en España. La docuserie tiene a los aficionados pendientes de los secretos de la pareja que capítulo a capítulo se han ido revelando. Entre ellos, la fecha de la boda.

Durante uno de los episodios, en un viaje hacia un partido de la Eurocopa, Georgina le dice a sus amigos que tiene que decirles algo. Todos le gritan "la bodaaaa" y ella dice: "Uy no, eso no depende de mí". Además "no tengo espacio para los anillos, te acuerdas que me decían que me había pedido matrimonio cuando mostraba un anillo nuevo".

Pero la realidad es que habrá boda sí o sí porque ha sido el propio Cristiano quien lo ha confirmado: "Yo le digo siempre que cuando me de el clic. Como han pasado en tantas cosas en nuestra vida... Puede ser en un mes o en seis o en un año cuando sea, pero pasará al mil por ciento que nos casaremos".

"Es la mujer de mi vida, sin duda", añadía el deportista en uno de los episodios de Soy Georgina. Junto a ella ha formado una familia: son padres de la pequeña Alana Martina y están a la espera del nacimiento de dos hijos más, a los que se suman Cristiano Jr, Mateo y Eva. "Al principio nunca pensaba que iba a tener esta magnitud, que me iba a enamorar de ella no lo esperaba, de verdad", ha admitido Cristiano, que recuerda cómo iba a buscarla a la salida del trabajo en Bugattis para llevarla a su casa y cenar juntos.

