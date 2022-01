El día que Maite Zaldívar vio a Julián Muñoz a través de la ventana de su celda

Los documentales están de moda en Mediaset. Ayer le tocó el turno a Maite Zaldívar, exesposa de Julián Muñoz, que relató cómo fue el momento en el que conoció al exalcalde de Marbella y cómo Isabel Pantoja "rompió no solo su matrimonio, sino también su familia", algo por lo que, asegura, jamás la perdonará.

"Que esta señora diga que cuando ella conoció a Julián Muñoz era libre, eso es mentira. Él estaba ocupado, y ella se coló dentro. Él estaba bien ocupado", ha dicho Maite Zaldívar, negando así que hubiese una crisis matrimonial entre ellos cuando la tonadillera apareció en sus vidas.

Lea también: Isabel Pantoja, sin escapatoria: sabe que su futuro pasa por arrodillarse ante Vasile

Además, Zaldívar ha hablado de su paso por la cárcel. Ingresó en la prisión de Alhaurín de la Torre el 27 de octubre de 2014. Tras más de una década de su ruptura con Julián Muñoz, Maite acabó condenada a más de tres años de cárcel acusada de blanqueo de capitales.

"La primera noche no pude dormir nada, me metieron en una celda con una mujer mayor que no sabía hablar absolutamente nada de español y que se movía con dificultad, iba con un andador y hacía ganchillo. A los tres días conocí a una chica encantadora que habría cometido sus delitos pero para mí era una chica excelente, le pedimos el cambio de celda a los funcionarios y me lo concedieron, nos pusieron juntas", explicaba.

"Para mí entrar en la prisión fue una liberación, a cada paso que daba hacia mi celda soltaba plomo, me quité un gran peso de encima. De la cárcel aprendí muchas cosas, una de ellas que también allí hay personas buenas", recordaba Maite.

La exmujer de Julián Muñoz también ha recordado con cierta nostalgia el día en que vio a través de la ventana de su celda a su exmarido: "Trasladaron a aquella prisión a Julián, yo le veía en el patio paseando aunque al principio no le reconocía, aquel señor mayor y delgado no se parecía en nada al señor con el que yo me había casado".

Entidades Julián Muñoz Exalcalde de Marbella Exalcalde de Marbella Isabel Pantoja Cantante española Cantante española