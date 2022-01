Maite Zaldívar, rabiosa al recordar la traición de Julián Muñoz e Isabel Pantoja: "Quería matarlos, les hubiera dado un par de h..."

Finalizado el documental de Julián Muñoz llega el turno de Mayte Zaldívar. La ex 'primera dama' de Marbella ha hablado este viernes de la época más oscura de su familia en Maldita la hora, y ha ajustado cuentas con su ex marido y con Isabel Pantoja pero ella ni perdona ni olvida: "Me jodieron la vida. Si te quieres llevar al hombre, llévatelo, pero deja de hacer daño a la familia porque eso es de ser un mal ser humano".

Entre lágrimas, Zaldívar ha recordado los inicios de su relación 'a tres': "Yo escuchaba cosas y veía cosas y él me decía que estaba loca. Llegó un momento que me lo creí, creí que estaba viendo cosas donde no las había. El matrimonio no iba mal y no estaba roto, dormíamos juntos y Julián debía tener mucha fuerza vital porque de 'eso' tampoco puedo quejarme", ha recordado. "Ella decía que cuando conoció a Julián estaba libre como los taxis: eso es mentira, señora, estaba ocupado, y usted se coló dentro".

Lea también: Las ordinarieces que Julián Muñoz contará sobre su intimidad con Isabel Pantoja ya las airearon él y Mayte Zaldívar

Maite, aún con mucha rabia, ha explicado: "Él es un sinvergüenza y un golfo, pero una mujer hacer ese daño a otra mujer... Quédate en tu casa, que eso no se hace. A mí me rompió la vida esta señora, que vino a robarme a mi familia. Si tú no la tienes ¡cómpratela! Pero deja a la mía en paz". Y ha confesado: "Yo tenía ganas de matarlos, no físicamente, pero un par de hostias sí les habría dado".

"Mentí en mi juicio de separación"

Zaldívar ha confesado que no fue sincera en su juicio de separación con Julián Muñoz. ¿El motivo? Él se declaró insolvente: "Decía que no podía darme nada y dije 'Por ahí no paso'. Ahora me arrepiento, porque mentí muchísimo, y luego se utilizó en mi caso de blanqueo". Maite ha desvelado que el juez estableció una pensión para ella de 1800 euros: "Él jamás me la pagó. Al año me citaron del juzgado y cuando me dijeron que podía ir a prisión por eso, yo renuncié a la pensión. Yo no podía explicarles a mis hijas que había metido a su padre en la cárcel. Luego fue, pero no por mi culpa".