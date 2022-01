Sean Penn dice que los hombres "están feminizados" por culpa de "genes cobardes"

El actor y ex de Charlize Theron ha generado una acalorada polémica tras opinar sobre cuestiones de género en su última entrevista: "Creo que hay muchos genes cobardes que llevan a las personas a renunciar a sus jeans y ponerse una falda".

Sean Penn (61) aseguró que "los hombres en la cultura estadounidense se han vuelto salvajemente feminizados" y añadió: "No creo que ser un bruto o tener falta de respeto por las mujeres tenga algo que ver con la masculinidad, o alguna vez lo tuvo. No creo que para ser justos con las mujeres debamos convertirnos en ellas".

El ganador de dos premios Oscar, que se divorció en octubre de Leila Gorge tras un año de matrimonio, afirmó este viernes en The Independent que las mujeres fuertes "no toman la masculinidad como un signo de opresión hacia ellas" y aseguró que "hay muchos genes cobardes que llevan a las personas a renunciar a sus jeans y ponerse una falda".

El ex de Madonna, que no apoyó el movimiento Me Too por ser "demasiado radical", ha levantado ampollas con sus declaraciones, por las que está recibiendo miles de críticas de todas partes del mundo.

No esperaba que Sean Penn dijera tal cosa!!! https://t.co/WvS7ZVzULT — Alfie Pérez!!! (@perezalfredo454) January 28, 2022

KHAAAAA??? que Sean Penn es un horrible tóxico???? https://t.co/kPw5RwOJUh pic.twitter.com/5tGHWaAFYJ — Andrea López (@conejoazulorama) January 28, 2022

Sean Penn cómeme los huevos a ver si así te haces más masculino https://t.co/M0YxjNHLig — Diego Pre Italia (@no_DOF) January 28, 2022

Desde hace mucho podemos entender por qué Charlize Theron mejor solo ghosteo a Sean Penn en lugar de cortarlo, es un idiota https://t.co/aGyU05EIzx — ???? Ada (@ada_lso) January 28, 2022

Did you know Sean Penn isn't a geneticist?



Cuz he doesn't. pic.twitter.com/w76iXpuK3y — Abby (@abbythetweet) January 28, 2022