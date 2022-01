Massiel y su respuesta viral al escándalo Urdangarin: "Me suda el chichi"

La cantante acudió este jueves a la presentación de Una Noche con ella, la última obra de teatro de su amiga Loles León, y opinó sobre algunos temas de actualidad: Eurovisión y Urdangarin. Del primero habló largo y tendido, el segundo lo zanjó con cuatro palabras que han recorrido las redes sociales: "Me suda el chichi".

A Massiel le gusta más la música le gusta más que el salseo pero ha confesado que no está siguiendo el previo a Eurovisión, el Benidorm Fest: "No estoy viendo nada. Nunca veo las previas, veo las finales totales". Y a pesar de que ella ganara el certamen musical en el año 68 con La, la, la, no quiere dar consejos a nadie: "¿Consejos a esta edad? No daría ninguno. Si es que es otra generación. Hacen lo que quieren", ha dicho en El Mundo.

A sus 74 años, Massiel no piensa volver a los escenarios: "Soy abuela, estoy retirada y estoy feliz", afirma con una sonrisa. La artista ha tenido una prolífica carrera en el mundo del espectáculo pero ahora está completamente centrada en su familia, a la que adora: "Me he casado tres veces pero no tengo ganas de más. Tengo un hijo de 40 años, que se llama Aitor y es abogado, y dos nietos. He tenido que ser una buena madre porque mi hijo decidió con 12 años quedarse conmigo, cuando podía haberse ido con su padre. Como abuela soy excelente", le confesó a Bertín Osborne hace unos años.