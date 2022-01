Antonio David estalla contra 'Sálvame' y le pone mote a Jorge Javier: "La vedette de Badalona"

El ex de Olga Moreno no puede más. Tras acudir a los juzgados de Málaga para pedir amparo al juez frente al acoso mediático al que se ve sometido desde que salió a la luz su relación con Marta Riesco, ha viajado a Madrid y ha estallado ante las cámaras. Antonio David Flores ha atacado con dureza al programa Sálvame: "Sois unos acosadores de mujeres, acosadores de mujeres. Acosáis a las mujeres, a ver si este clip lo ponéis en Sálvame, acosáis a las mujeres y destruís a las personas, a ver si esto lo ponéis". Además, se la ha devuelto a Jorge Javier Vázquez, que se refiere a él como 'El Penas', con otro mote: "Un besito para la vedette de Badalona".

Su hija, Rocío Flores, que se sometió a una intervención para elevarse el pecho el pasado día 25, se lamentaba por lo bajo: "Ay, papá...". Unas horas antes, a las puertas del médico al que había visitado para una revisión, había detenido el arrebato del ex guardia civil ante las cámaras: "Os voy a decir una cosa", comenzó Antonio David. "No, papá, vámonos", cortó ella. El padre obedeció.

Y es que el novio de Marta Riesco no puede más. Lo confesó a través de su canal de Youtube: "He acudido a los juzgados. Lo que me provoca todo esto es indignación y se lo he dicho claramente al juez. Le he dicho que no puedo más con el acoso mediático. El día menos pensado va a pasar cualquier cosa, porque esto es la violencia mediática". Y añadía: "Llevo toda mi vida currando y obviamente hay que reinventarse cuando te intentan poner delante de la Plaza Mayor y cortarte el cuello, porque a muchos de esos que me cuestionan y dicen que no trabajo, habría que verles cuando se les acabe el chiringuito, porque les queda poco, a ver lo que hacen".