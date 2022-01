Celia Villalobos llama "guapo" a Pablo Iglesias y el ex vice le responde que "da lástima"

El cruce de palabras en tono irónico de la ex ministra del PP y el ex vicepresidente de Gobierno ha sido pasto de las redes sociales esta semana. "Se me había olvidado que con él no se puede bromear", remató Celia. Un día después, el jueves 27 de enero, Pedro Arriola, esposo de la ex ministra y ex alcaldesa de Málaga, moría a los 74 años.

Celia Villalobos intervino en el programa Todo es mentira el miércoles 26 de enero para defenderse de las críticas en redes sociales, después de unas declaraciones sobre el físico de Pablo Iglesias y de su familia. "Se vio claramente que yo estaba gastando una broma a Pablo Iglesias. Se me había olvidado que con él no se puede bromear", dijo Celia en Cuatro.

La broma en cuestión por un comentario desafortunado que hizo la ex alcadesa en tono irónico: "Pablo, estás mucho más guapo... mucho más guapo desde que estás en tu casita (...) ¿Y los niños, cómo están? Si hace falta te echo una mano para cuidártelos porque tu mujer te hace muy poquito caso", soltó en referencia a su compañera, la ministra de Igualdad, Irene Montero.

El ex vicepresidente del Gobierno no pasó por alto este tono irónico y entró al trapo en Twitter: "Esta señora solo puede dar lástima. Lo que es preocupante y repugnante es el tipo de televisión y el tipo de periodismo que fabrica estos espectáculos".

Esta señora solo puede dar lástima. Lo que es preocupante y repugnante es el tipo de televisión y el tipo de periodismo que fabrica estos espectáculos. No mires solo al juguete roto de cada día; la degradación es responsabilidad de los que hacen la escaleta y conducen el programa https://t.co/WWHc5Y6aD2 — Pablo Iglesias ???? (@PabloIglesias) January 25, 2022