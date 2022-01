Gloria Camila enseña el contenido de las cajas y le llueven las críticas: "¿Y tú pedías intimidad?"

La hija de Rocío Jurado y Ortega Cano ha compartido algunos enseres que ha descubierto en las famosas cajas de recuerdos que Rocío Carrasco envió hace unos días. Fotos, cuadros, juguetes y pinturas familiares, entre otras cosas, que ha mostrado en el programa en el que trabaja, Ya son las ocho, y que han generado una ola de críticas en redes sociales.

Y es que Gloria Camila ha afeado a su hermana el 'circo' montado con dichas pertenencias, acusándola de utilizarlas públicamente y verbalizando su deseo de que todo hubiera quedado en familia.

Que fuerte

Gloria Camila lo que le ha pasado es que se piensa que es la única hija de Rocío Jurado se piensa que es la heredera universal y se tomó unas atribuciones que solo le correspondían a la heredera universal y es lo que la revienta #yoveosalvame #APOYOROCIO27E https://t.co/eUCFiT98kQ — Vanessa ???????????????????????????????????????????? (@Vanessa08802744) January 27, 2022

@gloriortega1 los recuerdos los has enseñado gratis?? No tienes nada que recriminar a RC. Tanto hablar de proteger a RJ bla bla y haces todo por la pasta. Tu no quieres a nadie. ???????????? — Meriosolo (@meriosolo1) January 27, 2022

@gloriortega1 dices k no sabes nada pero si aseguras k el penas y la personaja no viven juntos, dices k las cosas de tu madre en privado pero luego enseñas en la tv, chica eres de los más coherente y tienes mucha credibilidad #APOYOROCIO27E #APOYOROCIO28E — Montse Salamanca (@salareq) January 27, 2022

@gloriortega1 en qué has desesmascarado a RC?? Que caradura. Gracias a RC vemos como sois en realidad, unos parásitos llenos de envidia y odio.@apoyorocio27E — Meriosolo (@meriosolo1) January 27, 2022

@gloriortega1 con lo que has criticado, y ahora abres las cajas sin tu Hermano y encima los juguetes para cuando tengas hijos. ¿NO tiene tu hno derecho a q su HIJA también los disfrute?

anda que por la boca muere el pez. Haz criticado a Rocío y tú lo has hecho peor#APOYOROCIO27E https://t.co/CvRQeXAwO1 — María Agumaneva (@MAgumaneva) January 27, 2022

Gloria Camila enseñas los objetos gratis o cobrando?? — g.garcia (@ggarcia11026570) January 27, 2022

GC enseñando los objetos que le mandó Rocío, pero claro luego pide intimidad ???? #APOYOROCIO27E — Rocio Carrasco Queen ???????? (@RCarrascoQueen) January 27, 2022

Pero eso no es todo. La hija de Ortega Cano también reprochó a su hermana su distanciamiento y afirmó que le hubiera gustado haber abierto las cajas con ella, en otras circunstancias. Sin embargo, ella lo hizo sin esperar a su hermano, José Fernando, que continúa su rehabilitación en un centro psiquiátrico.

Gloria Camila por q no le das los juguetes a tu sobrina, la hija de tu hermano y de Michu, ya q una de las cajas, es de tu hermano#APOYOROCIO27E — G-75 (@navgloria) January 27, 2022

No le demos más vueltas las ???? de Rocío C que SON DE Rocío C las tiene que abrir en la intimidad pero con la supervisión de Gloria Camila pero Gloria Camila puede vender sus ???? y abrirlas cuando QUIERA sin compartirlo con el hermano #YaSonLasOcho27E #yoveosalvame #APOYOROCIO27E — Vanessa ???????????????????????????????????????????? (@Vanessa08802744) January 27, 2022

@gloriortega1 esta flipando. Mucho decirle a su hermana que pq no la llama, pq no abrir las cajas juntas como algo normal, que pq se expone las cosas de su madre en público, pero...pq no has compartido con tu hermano el momento de abrir las cajas?..sigo????#APOYOROCIO27E — Mami Ki (@Ki__o_o) January 27, 2022

La que está viviendo del cuento en TV es ella, se tiene que dar a entender.

Ya me gustaría saber si le aviso a su hermano y estuvieron juntos al abrirlas .Me imagino que la que estaba no era él ,si no Ana M.

Vaya 2. — Paula (@Paula76232034) January 27, 2022

La pobre es muy corta que el kit de soldados son para su querido hermanito que debería llevárselos a donde le están tratando es muy triste que se piense que por Que su hno está en recuperación no exista EGOISTA,a tus hijos se los compras tu ridícula #DALASGRACIAGLORIACA — SYA14 (@SaraPatriciaYu1) January 27, 2022