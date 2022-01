Antonio David Flores, en los juzgados de Málaga: "No puedo más con este acoso, el día menos pensado pasará cualquier cosa"

Desesperado. Así se ha mostrado el ex de Rocío Carrasco en su último vídeo de Youtube, donde ha desvelado haber visitado los juzgados de Málaga para pedir auxilio y protección al juez: "Lo que me provoca todo esto es indignación y se lo he dicho claramente al juez. Le he dicho que no puedo más con el acoso mediático. El día menos pensado va a pasar cualquier cosa, porque esto es la violencia mediática".

Antonio David Flores se ha defendido de las últimas críticas y burlas recibidas por algunos tertulianos sobre su nuevo medio de ganarse la vida: "Los 'youtubers' cotizamos y hacemos un trabajo, que no se le olvide a nadie. Aquí hay muchas horas de trabajo, de vídeos y de información. Aquí es un canal donde se trabaja honradamente". Y ha añadido: "No tengo duro, pero sí un patrimonio, y son las 26.000 personas que me ven en un directo y que hacen que tenga un total de más de 400.000 visualizaciones".

El padre de Rocío Flores, que acaba de someterse a una intervención de pecho y ha recibido los cuidados de Antonio David, ha añadido: "Llevo toda mi vida currando y obviamente hay que reinventarse cuando te intentan poner delante de la Plaza Mayor y cortarte el cuello, porque a muchos de esos que me cuestionan y dicen que no trabajo, habría que verles cuando se les acabe el chiringuito, porque les queda poco, a ver lo que hacen".

La presión mediática le está pasando factura al ex guardia civil y también a su novia, Marta Riesco, que este miércoles acudió a la clínica López Ibor, especializada en psicología y psiquiatría. Ella misma ha confirmado haber recibido una baja médica: "No estoy bien y necesito parar. Llevamos quince días y el acoso sigue, y las burlas...", ha dicho la reportera de El programa de Ana Rosa. "Me gustaría denunciar públicamente el acoso y derribo que sufro desde el día que dije que estaba enamorada de Antonio David Flores, todo lo que se me ha hecho hasta el día de hoy".