La Policía avisa a Belén Esteban de que su compañero Gustavo González la está espiando: "¿Te crees que soy una delincuente?"

La ex de Jesulín de Ubrique está indignada tras recibir la llamada de la Policía este miércoles. Ella misma ha desvelado lo ocurrido en Sálvame con cara de pocos amigos y ha señalado a su compañero, Gustavo González. Al parecer, el paparazzi ha estado investigando algunos trapos sucios de la tertuliana hasta llamar la atención de los agentes, que la han avisado por seguridad.

"Quiero dar las gracias a la Comisaría por el buen trato que me dieron porque cuando me llamaron me asusté. Me dijeron que me tenía que presentar y fui con mi abogado". Belén Esteban, muy enfadada, ha continuado: "Me ha llamado la policía para avisarme lo que tenías en tu casa mío, ¿te crees que soy una delincuente? Eso lo tenías en tu casa, mío y de mucha gente, y me parece de muy mal compañero. ¿Qué querías? ¿Encontrar multas? No tengo ni una", ha dicho señalando a su compañero, Gustavo González.

El paparazzi ha optado por guardar silencio, obedeciendo así las órdenes del director, que les pedía a ambos dejar el conflicto tras las cámaras: "A mí nadie me tiene que investigar si tengo cosas malas en la policía. Que sea la última vez que lo haces", ha advertido Belén Esteban a su compañero, que se ha justificado: "Soy periodista".