'Soy Georgina' se estrena en Netflix sin rastro de Patricia, la hermana 'secreta' de la novia de Cristiano

Ha llegado el gran día para Georgina Rodríguez, la novia de Cristiano Ronaldo. Desde esta mañana, Soy Georgina, la docuserie que ha grabado con Netflix, ya ha estrenado todos sus capítulos en la plataforma de streaming.

Siguiendo los pasos de la familia Kardashian, la joven de 27 años, que dará a luz a un niño y una niña gemelos en abril, mostrará su vida repleta de grandes lujos, pero también nos trasladará a sus orígenes. "Muchos conocen mi nombre pero pocos saben quién soy", reza el lema de la docuserie.

La gran protagonista será Georgina Rodríguez y todo girará a su alrededor. Veremos a sus hijos y también a Cristiano Ronaldo. En la serie veremos a Ivana Rodríguez, la hermana de la modelo, pero no aparecerá su madre, Ana María Hernández, ni tampoco la de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro.

Mucho se ha hablado de una supuesta mala relación entre la madre del futbolista y su nuera. Los rumores se incrementaron al comprobar que ésta no saldría en la serie. Pero esta semana Georgina lo aclaraba: "es mi programa y no están en él porque las circunstancias no dieron lugar a ello", e insistió en que ·mi hermana, mi madre y yo siempre hemos sido una familia y estamos muy unidas".

Pero mientras Georgina habla de "familia unida", parte de ésta (que tampoco aparecerá en la docuserie) la traiciona concediendo una entrevista al medio británico The Sun en la que tachan a la modelo de "malvada" y "sinvergüenza". Quien tampoco aparecerá en el formato de Netflix es Patricia Rodríguez, la hermana 'secreta' de Georgina por parte de padre. Patricia asegura que se ha criado con la novia de Cristiano Ronaldo hasta que su madre no pudo hacerse cargo de ella: "Me metió en un internado mientras mis hermanas estaban siendo cuidadas por unas chicas".

En una entrevista que Patricia concedió a Sálvame en 2018, la joven de 33 años aseguró que la relación con su hermana cambió desde que Georgina conoció a Cristiano y contó un duro episodio vivido con ella. Con motivo del cumpleaños de su hijo, se puso en contacto con la influencer para pedirle un favor: "Le pedí una camiseta de Cristiano firmada para mi hijo y me dijo que no quería molestarlo, que él estaba de vacaciones".

