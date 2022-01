Jason Momoa, desmejorado y viviendo en una furgoneta tras su separación de Lisa Bonet

Hace dos semanas Jason Momoa y Lisa Bonet conmocionaron a los fans tras anunciar su separación después de 16 años juntos y dos hijos. La pareja de actores aseguraba romper en buenos términos y estar centrados en criar a sus hijos, aunque pronto surgieron especulaciones de los posibles motivos de su divorcio.

Según unas fotografías publicadas por The Sun, el intérprete de Aquaman se ha mudado de la casa que compartía con la actriz en California. Concretamente, estaría viviendo en una furgoneta aparcada en el patio de un amigo muy cerca de su antigua casa, probablemente para estar más cerca de sus hijos.

Lea también: Janet Jackson sufría vejaciones por parte de su hermano Michael: "Me llamaba vaca, cerda y puta"

Las imágenes muestran a un Momoa con aspecto más desmejorado y con una camiseta hecha harapos saliendo de su furgoneta camperizada, donde según fuentes cercanas habría estado durmiendo en los últimos días.

Jason Momoa looks disheveled in ripped clothing as he camps out in pal's yard in his RV after split from Lisa Bonet https://t.co/OIcst7BDKs — ???????????????? ???????????????? ???? (@BestDrWho) January 26, 2022

La situación, en cualquier caso, no es tan preocupante como podría parecer, pues la furgoneta en la que Momoa está viviendo se trata de una Ford Earth Roamer de lujo camperizada y valorada en 750.000 dólares.

El actor además ha eliminado la publicación con la carta donde confirmaba a sus seguidores que Lisa y él habían tomado separados. "Todos hemos sentido la presión y los cambios de estos tiempos de transformación. Nos estamos separando como matrimonio. Compartimos esto no porque pensemos que es de interés periodístico, sino para que, a medida que avanzamos en nuestras vidas, podamos hacerlo con dignidad y honestidad", explicaba en su momento el mensaje.

Todo parece indicar que la desavenencias que ambos tienen frente al coronavirus sería la causa principal de la separación. Lisa Bonet es negacionista del virus y antivacunas, pues cree que estas "introducen alienígenas en nuestro cuerpo que terminan por desencadenar leucemia, esclerosis múltiple o incluso la muerte súbita", según ha desvelado ABC.

Entidades Jason Momoa Actor Actor