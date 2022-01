Edurne desvela el "vicio" más friki que comparte con David de Gea

Edurne visitó este miércoles, 26 de enero, el plató de El Hormiguero para presentar su último trabajo, Catarsis Deluxe. La cantante está atravesando uno de sus mejores momentos a nivel profesional y en el terreno personal está feliz con su pareja, el futbolista David de Gea, y encantada con su maternidad. La primera hija de ambos, Yanay, nació en marzo de 2021.

El nuevo álbum de la artista de 36 años es una reedición de su trabajo anterior, Catarsis, y además de las canciones originales incluye seis nuevos temas. "Queríamos hacer una reedición con temas diferentes. Hay temas que he ido sacando, pero no estaban incluidos en el disco original, y la verdad que estoy muy contenta con el recibimiento, porque la gente lo ha acogido con un cariño que estoy feliz de la vida", explicó Edurne.

Lea también: Georgina Rodríguez encuentra en Edurne a su mejor cicerone en Manchester

Durante la entrevista, Pablo Motos quiso saber en quién confía la madrileña cuando compone y necesita opinión. "Tengo un equipo maravilloso, pero es verdad que a mí me gusta también valorar ciertas opiniones, como por ejemplo la de mis padres . A David también le pregunto mucho, que él tiene mucho sentido de la música y tiene muy buen gusto". En ese momento, el presentador de Atresmedia aprovechaba para preguntarle si se enfadaba cuando a de Gea no le gustaban sus canciones. "De momento es que no me ha pasado, de verdad, te lo prometo, no me ha pasado. No sé si, a lo mejor, lo está haciendo para no enfadarme, para decirme 'bueno, está todo bien', pero de momento no me ha pasado y yo soy feliz porque al final todo lo hago con mucho mimo, mucho cariño, pero sí me gusta tener opiniones diferentes y saber qué piensan", respondió la invitada.

Hablando de su pareja, Edurne ha sacado a la luz uno de sus "vicios" más desconocidos que comparte junto al deportista del Manchester United: los funkos. "Esto es una faceta que no había sacado a la luz todavía, quizá porque no se me había ido tanto la cabeza como hasta ahora. Yo no empecé comprando estos muñecos, todo es culpa de mis amigos, que me los empezaron a regalar. Entonces vi cuatro o cinco juntos y dije 'ostras, qué guay', y como hay Funkos de todo, pues a mí se me fue la cabeza y así con la tontería tengo como 650 Funkos", confesó entre risas.

Entre su gran colección, la juez de Got Talent ha desvelado que, por supuesto, tiene el Funko oficial de su chico, David de Gea, también uno de su hija Yanay y otro de ella. Antes de irse del plató de Antena 3, Pablo Motos ha sumado uno más a la larga lista que ya tiene y le ha regalado su propio Funko.

Entidades David de Gea Portero del Manchester United Portero del Manchester United Edurne Cantante española Cantante española