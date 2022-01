Diego Ibáñez, de Carolina Durante: "Si me llama Florentino y me pide que toque en el nuevo Bernabéu, le hago precio"

El grupo indie presenta 'Cuatro Chavales', su nuevo álbum de estudio que sale a la venta el 28 de enero. Su cantante y letrista, Diego Ibáñez, habla de la pandemia, de los conciertos, de Madrid, de las redes sociales y de 'Cayetano', el tema que les lanzó a la fama.

Llega el segundo álbum de estudio de este grupo indie que revolucionó la escena musical española con los temazos Cayetano y Perdona (Ahora sí que sí). Carolina Durante publica el 28 de enero Cuatro Chavales, una colección de doce canciones, con sonidos punk, pop y rock. Les espera un concierto en México en abril y una gira.

Su cantante solista y letrista, Diego Ibáñez, recuerda que la crisis pandémica de la Covid cayó como "un machetazo", dice en una entrevista a El Periódico de España.

El músico se defiende de las etiquetas de que su grupo sea "muy de Madrid" y asegura que no es pretendido. Carolina Durante tiene ese sonido fresco con letras nuevas: Cayetano fue todo un bombazo cuando salió: "Todos mis amigos se llaman Cayetano. No votan al PP, votan a Ciudadanos", dice la letra. "Me da pena la desaparición absoluta del partido sobre todo, si implica el alzamiento de Vox", revela al citado medio.

Como buen madridista, el cantante y actor (acaba de debutar en la serie Cardo de Atresplayer) no le diría 'no' a Florentino Pérez: "Si me llama Florentino y me pide que toque en el nuevo Bernabéu, le hago precio", asegura al diario.