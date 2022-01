Mayte Zaldívar desata su furia contra Isabel Pantoja en su regreso: "Me jodió la vida"

Finalizado el documental de Julián Muñoz llega el turno de Mayte Zaldívar. La ex 'primera dama' de Marbella hablará de la época más oscura de su familia este viernes y el adelanto que ya ha empezado a emitir la cadena promete. Hace ya 20 años que conoció a Isabel Pantoja pero ella ni perdona ni olvida: "Me jodió la vida".

Maldita la hora muestra a una Mayte Zaldívar muy dolida: "A mí la vida me cambia cuando aparece esta señora, ahí es cuando se me jode la vida. Porque yo no sé si era buena o mala, pero era mía", comienza diciendo. "Si te quieres llevar al hombre (en referencia a Julián Muñoz), llévatelo, pero deja de hacer daño a la familia porque eso es de ser un mal ser humano".

La malagueña añade: "Si tú no tienes familia, cómpratela, porque lo que hiciste fue robar a mi familia y eso no se lo perdonaré jamás". Y asegura: "Yo soy como cualquier cornuda de este país, la última en enterarme, y me enteré de muchas cosas después de separarme y eso es de muy poca vergüenza, porque el tío puede ser un degenerado, pero tú le estás acompañando a que sea un hijo de su madre".

Un duro discurso que se une al que ha dejado Julián Muñoz en las últimas dos semanas. El ex alcalde de Marbella no dejó títere con cabeza: aseguró que Isabel Pantoja lo había hechizado y que lo dejó tirado, y calificó a su hermano Agustín de "anodino, amorfo y amargado".