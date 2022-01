Janet Jackson sufría vejaciones por parte de su hermano Michael: "Me llamaba vaca, cerda y puta"

La artista, de 55 años, ha protagonizado un documental sobre su carrera y su familia que se estrenará este viernes en Estados Unidos y en el que desvela, por primera vez, la tóxica relación que mantenía con su hermano, Michael Jackson: "Mike solía burlarse de mí y llamarme cerda, yegua, puta, o puerca, vaca...".

Janet Jackson ha concedido una entrevista en Daily Mail donde confiesa que sufre problemas para controlar su peso desde que era una niña: "Soy una persona que come de forma emocional, así que cuando sufro estrés o algo me preocupa, eso me calma desde que tenía 11 años. Me desarrollé muy pronto, empecé a tener pecho y me vendaban para que pareciera más plana. Mike se burlaba de mí todo el tiempo". Y ha añadido: "Se reía sobre ello y yo también solía reírme, pero había algo dentro de mí que dolía. Cuando tienes a alguien que te dice que pesas demasiado, eso te afecta".

Janet ha recordado también cómo Michael, que murió a los 50 años en 2009, se alejó de la familia y se refugió en sus adicciones: "Todo cambió con el estreno del videoclip 'Thriller'. Recuerdo que me encantó el álbum, pero por primera vez en mi vida vi que había algo distinto entre nosotros, que se abría una grieta. En ese momento Mike y yo empezamos a ir por caminos separados. Ya no era tan divertido como solía". Poco después, todo se complicó: "Fletamos un avión privado para realizar una intervención con él. Tratamos de acercarnos y de darle lo que no tenía. Yo le animé a embarcarse en una nueva gira familiar, a recuperar lo que una vez tuvieron, pero Michael la rechazó. Se enfadó muchísimo".