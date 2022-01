El motivo por el que Belén Esteban abandonó 'Sálvame' y tuvo que ser atendida por una ambulancia

Belén Esteban despertó preocupación este martes en el plató de Sálvame cuando, de un momento a otro, dejó de aparecer en pantalla, sin que ella ni ninguno de sus compañeros o Jorge Javier Vázquez dieran explicaciones al respecto. Horas después, trascendió el motivo de su ausencia.

Según Ok Diario, la princesa del pueblo, que padece diabetes, sufrió una fuerte bajada de azúcar. Tanto es así que una ambulancia tuvo que acudir hasta las instalaciones de Mediaset para atenderla. Se recuperó favorablemente pero no regresó al programa durante la tarde para descansar.

No es la primera vez que Belén sufre una recaída. La más fuerte se produjo hace más de 15 años, cuando llegó a estar casi 20 días en coma: "Me dio un bajón de azúcar tremendo, me quedé sin azúcar y vi a mi niña cómo me llamaba. Lo máximo que he estado en coma han sido 18 días, oía a mis padres hablarme, mi padre me decía que volviera", contó en noviembre de 2017 en su programa.

No obstante, parece que en esta ocasión todo ha quedado en un pequeño susto y se ha recuperado rápidamente. Tanto es así que ya está presumiendo en Instagram de sus 'Sabores de la Esteban'. La colaboradora, hace unos días, también angustió a sus seguidores al confesar que podría dejar la televisión pronto.