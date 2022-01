Pablo Urdangarin asegura que ni él ni sus hermanos conocen a Ainhoa, aunque "si surge la ocasión" no tendría problema

Pablo Urdangarin ha hablado tras el comunicado que sus padres enviaron este lunes anunciando la "interrupción" de su relación matrimonial. El jugador del Barça de balonmano ha desvelado que su madre se encuentra "bien" y ha confesado que ni él ni sus hermanos conocen (de momento) a Ainhoa Armentia, tal y como se ha comentado estos días.

Este miércoles, Pablo ha puesto rumbo a Málaga con el Barça B de balonmano para disputar un partido. "Está bien, está bien", ha dicho en el aeropuerto sobre su madre, la infanta Cristina.

Mantiene el discurso de que la familia permanece unida pese a las circunstancias: "Siempre, siempre". Ha aclarado, con la educación que le caracteriza, que se encuentra "muy bien", al igual que sus hermanos: "Yo creo que ya está todo dicho".

A su llegada a la ciudad andaluza, "ya acostumbrado" a la presión mediática, ha dado más detalles. Sobre si él o alguno de sus hermanos ya conoce a la novia de su padre, tal y como aseguró Gustavo González esta semana, ha dicho: "No, no, no, no creo que nadie haya conocido a Ainhoa". No obstante, no cierra las puertas a un posible encuentro: "No sé, bueno, si surge la ocasión, sí..."

Este miércoles ha trascendido que Iñaki Urdangarin viajó en coche este fin de semana a Ginebra para reunirse con la infanta Cristina y dos de sus hijos, Miguel de 19 años e Irene de 16. El primero se trasladó desde Inglaterra, donde estudia ciencias relacionadas con el mundo marítimo. La pequeña vive en Suiza con su madre. El mayor, Juan Valentín, que reside en Madrid, al parecer no estuvo presente y tampoco Pablo, debido a sus compromisos con el equipo catalán.

Desmiente a Gustavo González

El paparazzi aseguró en Sálvame que el ex duque de Palma acudió a una cita con su novia en compañía de uno de sus hijos. A la misma acudió también la hija de Ainhoa y parece que fue una 'encerrona' por parte de los amantes, que querían tantear el terreno antes de dar un paso más en su relación. Según él, sucedió hace unas semanas y aunque no ha trascendido la identidad del hijo que acudió a dicha cita (podría haber sido Juan, Pablo, Miguel o Irene), sí dijo que el chico se lo confesó a su madre hace poco: "Se ha sentido utilizado y se lo ha contado a la infanta. Ella ha entrado en cólera".