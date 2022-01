Rocío Flores pasa por quirófano para retocarse el pecho: "Estoy dolorida pero contenta"

La hija de Antonio David Flores ha sorprendido a sus seguidores este martes con una noticia: se ha sometido a una nueva intervención estética para mejorar su imagen. Esta vez se trata del pecho: "Me he operado el pecho, tenía ganas de hacerlo desde hace tiempo. Todo está bien, todo ha salido genial".

Rocío Flores, que aparece en la imagen con el pecho vendado, ha explicado: "Me han dado el alta hoy y estoy en reposo y un poco dolorida. Cuando me encuentre mejor os contaré el proceso". Por el momento no ha querido dar más detalles y aunque algunos medios han apuntado a que podría haberse sometido a un aumento de mamas, lo cierto es que se trata de una mastopexia.

Es una cirugía indicada para el levantamiento del pecho caído, que se deforma como consecuencia de una ganancia o pérdida de peso extrema, como ha sido el caso de Rocío. Se trata de una operación en la que se lleva a cabo una remodelación del pecho, extirpando la piel sobrante, reduciendo o aumentando el tamaño de los senos y recuperando la posición y forma del pezón. El precio de la intervención roza los seis mil euros.

Rocío ha estado acompañada en todo momento por su padre, Antonio David Flores, quien vuelve a estar en el ojo del huracán por los insistentes rumores que apuntan a una posible ruptura con Marta Riesco.