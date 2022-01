El dardazo de Celia Villalobos a Pablo Iglesias: "Si quieres te echo una mano con los niños, porque tu mujer te hace muy poquito caso"

La ex ministra de Sanidad y ahora tertuliana televisiva ha enviado un mensaje a Pablo Iglesias desde el programa Todo es mentira. Analizaban las últimas opiniones del ex vicepresidente y ex líder de Podemos sobre la actualidad política (las macrogranjas de Garzón, el conflicto de Rusia y Ucrania...) y Celia Villalobos le ha enviado un dardo envenenado: "Pablo, estás más guapo desde que estás en tu casita. Los dientes te los has arreglado, ¿verdad?".

Y ha añadido: "¿Y los niños? ¿Cómo están los niños? Oye, que si hace falta voy y te echo una mano para cuidártelos, porque tu mujer te hace muy poquito caso".

La intervención de Villalobos ha sacudido las redes sociales, que han criticado a la ex ministra por haber atacado en lo personal a Pablo Iglesias dentro de un debate político.

¿OS GUSTA LA ALTA POLÍTICA?.



Pues aquí tenéis un ejemplo de lo que es.



Doña Celia Villalobos decide que para responder a @PabloIglesias no hay nada mejor que hacer mención de sus hijos, de su pareja y de su físico.



La catetez grosera elevada a su máxima expresión pic.twitter.com/2VHtH0tcms — Guillermo G. Adánez (@remerikos) January 25, 2022

Ningún político ni su familia han sido llevados al extremo infinito del acoso, los bulos, las burlas y la humillación pública constantes en la historia de la política española.

Celia Villalobos represa todo eso en unos segundos????

Ánimo @PabloIglesias pic.twitter.com/qtSqeBrJhQ — ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? (@dsegoviaatienza) January 25, 2022

Celia Villalobos, estaba mucho más bonica en el Congreso, que en los platós televisivos. ?????????????????????? pic.twitter.com/brmY4fGqbY — JuanBa ????????? (@JuanWayne6) January 25, 2022

????Buenas tardes. @SrCastelo y @SOYMIGUELLAGO. He visto estas declaraciones de Celia Villalobos mofándose de @PabloIglesias y banalizando los problemas por los que pasaron sus hijos. Si ninguno de vosotros la ha criticado, sois una decepción muy grande. pic.twitter.com/pz8gN8QVSq — Domingo ???? (@izualdomingo) January 25, 2022

Celia Villalobos da mucho asco, pero los que le ríen las gracias aún más.



Los niñ@s JAMÁS se mencionan, y mucho menos de una manera despectiva.



Con Pablo Iglesias e Irene Montero parece que todo vale.



Esto también es fascismo.https://t.co/rxUbIVpWSU — Exiliado (@Warrior87x) January 25, 2022

Celia Villalobos es una ordinaria, barriobajera, sin educación ni decencia alguna, como ha demostrado más de una vez. Y los risueños que le hacen los coros a sus payasadas sin gracia, son una muestra muy representativa de cómo la inteligencia se vende por un plato de lentejas. — Nadie (@Ulises_Nadie) January 25, 2022

Celia #Villalobos sobre #PabloIglesias hasta usando a sus hijos en #TodoEsMentia de Risto Mejide. ????????????#Basura #Celia tienes que lavarte la boca para hablar de @PabloIglesias si quieres hablar habla de la #Corrupción y cuida de los niños de tus compañeros del #PP pic.twitter.com/Lu7tAwgB5p — Maria Solis (@M4RIASOLIS) January 25, 2022