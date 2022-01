Marta Riesco confirma que ha demandado a Anabel Pantoja y se enzarza con ella: "Tú a un banquillo como tu tía"

Este martes Marta Riesco, en una conexión en directo con Sálvame, ha confirmado lo que adelantó Informalia el pasado 18 de enero: que ha demandado a Anabel Pantoja. Hay que recordar que a mediados de mes, la sobrinísima de Isabel volvió a Sálvame y destapó su mala relación con la novia de Antonio David Flores.

Anabel, entonces, aseguró que Marta hablaba en los pasillos de Mediaset del tonteo que su marido, Omar Sánchez, tenía con otras mujeres, algo que Riesco niega rotundamente.

Por otro lado, en el plató señalaron a Riesco como protagonista de escenas eróticas, por ejemplo, en la finca Cantora de Isabel. La tonadillera le abrió las puertas para una entrevista, incluso pasó una Nochevieja con ella en la fortaleza gaditana.

Informalia adelantó en primicia, el pasado 18 de enero, que la periodista puso en manos de Teresa Bueyes su defensa, ante lo que considera injurias y falsedades. En su conexión desde Vitoria, donde cubre la información de Urdangarin para su programa, Marta ha confirmado que la demanda va para adelante, incluso quiere llevarla por lo penal. "Sí, por supuesto que he demandado a Anabel. Tengo ganas de verte en los juzgados", ha dicho Riesco.

La novia de Antonio David está cansada de las acusaciones de Anabel: "Ya son muchas veces haciendo daño. Si le dices algo llora y se va de plató, pero a ti te mete todo lo que hace falta. Voy a ir por lo civil y lo penal contra Anabel".

Anabel, molesta, ha estallado desde el plató: "A personas como yo no te dirijas porque no estoy en tu nivel. Yo no tengo nada que ver contigo. No me hables, si me demandas, acuérdate del 31, del perdón que le pediste a mi tía que hay testigos. La última vez que me amenazas".

Tras un cruce de reproches, Marta le ha soltado: "A un banquillo como tu tía". Anabel no daba crédito y enfurecida le ha respondido: "Tú llévame donde quieras, a mi tía ni la toques. Porque tú sí que la tocaste en Sevilla para sacarle una entrevista. Hay que tener mucha mala baba para entrar en Cantora, comerte las uvas y lo que no fueron las uvas", ha insinuado.

Sin éxito han tratado de zanjar el asunto. Marta, indignada, le ha dicho que su "educación ha quedado patente esta tarde" y Anabel ha seguido refunfuñando: "Le has puesto la buena cara a mi tía en Cantora y ahora me sueltas que me vas a llevar al banquillo como a ella", ha sentenciado.