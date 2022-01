El recado de Marta Riesco a María Patiño y Terelu Campos: "A ver si me tratáis con un poco más de cariño"

Marta Riesco, en pleno huracán informativo este martes porque han asegurado que ella y Antonio David han roto, ha tenido un 'cara a cara' con María Patiño y Terelu Campos en una conexión con Sálvame. La primera se ha convertido en una de las grandes detractoras del todavía marido de Olga Moreno y la segunda es una de las grandes amigas de Rocío Carrasco.

La reportera de El programa de Ana Rosa se encuentra en Vitoria cubriendo la información de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia. Allí coincide con el reportero de Sálvame Kike Calleja, que le ha hecho unas preguntas para Sálvame Lemon Tea.

"Les mando un beso a las dos y a ver si me tratáis con un poco más de cariño", ha dicho Marta, a lo que Terelu le ha contestado: "Pero si te tratamos con mucho cariño".

María también ha respondido con un consejo de por medio: "A mí me han hablado muy bien de esta chica profesionalmente. Precisamente porque conozco a Antonio David, le dices Kike de mi parte que tenga muchísimo cuidado con él porque no va a soltar a Olga porque no puede por temas legales. Se lo dices, de mujer a mujer, que después, el día de mañana, me lo va a agradecer".

Esta intervención se ha dado momentos después de trascender que la reportera, amiga de Rocío Flores, y Antonio David habrían roto. Marisa Martín Blázquez ya señaló este lunes que ni él ni Olga tienen intenciones de continuar con la separación pese a todo lo ocurrido. Sea como sea, Riesco se ha mantenido al margen y con el discurso de que no va a hablar de su vida privada, que cada vez se le cae más, no ha aclarado en qué punto está su relación con el ex guardia civil.