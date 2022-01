Charlene cumple 44 años aislada en una clínica suiza: "Es el karma", dice la ex de Alberto

Charlene sopla 44 velas este martes 25 de enero en un centro de salud mental en Zurich, donde permanece ingresada desde noviembre, lejos de su marido y sus hijos. Nicole Coste, ex amante del príncipe y madre de su hijo Alexandre Grimaldi-Coste, ha lanzado unos dardos envenenados a través de un medio británico.

La entrevista que Nicole Coste, ex novia de Alberto II, dio a Paris Match en agosto de 2021, hizo retumbar las paredes del Palacio de Mónaco. La ex azafata reveló una rivalidad que supuestamente mantenía con Charlene y sacó a la luz detalles que la princesa habría tenido con su hijo, Alexandre, mientras este estaba con su padre. Como por ejemplo, que le cambiara de dormitorio: "Cambió a mi hijo de habitación, aprovechando la ausencia de su padre, y le puso en la zona de los empleados. Como madre, no encuentro palabras para describir esto", dijo Nicole al citado medio. (Foto inferior, con su hijo).

Una entrevista que tuvo repercusión y que, tal y como publicó Point de Vue, puso "furioso" a Alberto. Meses después, Nicole Coste volvió a la escena pública a través de un medio británico. En una conversación con Richard Eden, del Daily Mail, dedicó unas palabras a Charlene: "No me importa lo que le pueda pasar... El karma ha vuelto contra ella". Y añadió: "Los monegascos me quieren más que a Charlene".

La mujer de Alberto II se recupera en la clínica privada de salud mental Kusnacht de Zúrich para superar el "agotamiento físico y mental" que padece. En este centro médico, la princesa Charlene descansa y recibe el tratamiento para recuperar su salud. Allí celebra su 44 cumpleaños. Además, está semana se conmemora en el Principado la Fiesta de Santa Debota, que tiene lugar el 26 y el 27 de enero. Dadas las circunstancias, lo más probable es que la princesa no asista a la tradicional festividad.