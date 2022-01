Eric Clapton dice que las personas vacunadas contra la Covid están "bajo hipnosis"

El músico, de 76 años, se ha convertido en uno de los grandes antivacunas de las redes sociales tras recibir las dosis de Astrazeneca contra la Covid en 2021. Según él, lo engañaron para recibir la inyección mediante mensajes subliminales en la publicidad farmacéutica y ahora intenta abrirle los ojos a otros: "No conocía la teoría de la hipnosis masiva y es genial".

Lea también - Djokovic no está solo: Eric Clapton, Paz Padilla, Victoria Abril y otros famosos antivacunas

Acreditada por el psicólogo belga Mattias Desmet, la teoría apunta a una especie de control mental que se ha apoderado de la sociedad, permitiendo que los líderes manipulen fácilmente a las poblaciones. Clapton es un defensor de la misma: "Es genial y pude verlo entonces. Una vez que comencé a buscarlo, lo vi en todas partes, publicidad subliminal".

El ex guitarrista de Cream, que se ha unido al compositor Van Morrison para alertar sobre los peligros de la vacuna, asegura que no es el único del gremio que cree en dicha teoría y que da la cara porque su carrera ya estaba acabada: "Mi carrera casi se había ido de todos modos. En el momento en que hablé, habían pasado casi 18 meses desde que me retiraron a la fuerza. Me dijeron que Van estaba haciendo frente a las medidas y pensé: '¿Por qué nadie más está haciendo esto?".

El músico, que paga las multas de los grupos de rock británico que se han saltado las medidas sanitarias en sus conciertos, se muestra sorprendido por la represalias y críticas que recibe debido a sus ideales: "Estoy cortado de una tela en la que si me dices que no puedo hacer algo, realmente quiero saber por qué. Mi familia y mis amigos se asustaron por mí. Piensan que soy un chiflado". Afirma que ha tratado de abrirles los ojos, pero no lo ha conseguido: "Hay mucha gente que me ha rechazado por ello. Da igual, me quedo con los que realmente me quieren. En casa están mi mujer, Melissa, y mis cuatro hijas, y ellas han tenido que darme un margen de maniobra, aunque no he podido convencerlas".