Gloria Camila envía un mensaje a Rocío Carrasco tras abrir las cajas de su madre: "Más vale tarde que nunca"

Emocionada y muy contenta. Así está Gloria Camila después de abrir las cajas de recuerdos que Rocío Carrasco envió este fin de semana a casa de José Ortega Cano y que él, después de rechazarlas hace unos días, por fin aceptó. La joven ha desvelado que está encantada aunque no ha llamado a su hermana para agradecérselo: "Más vale tarde que nunca".

"Lloré bastante. Me encantó tener las cajas. No me ha dado tiempo a abrirlo todo porque son muchísimas, pero hay un lienzo que es muy bonito, hay un retrato de mi hermano y mío, y otro de mis padres con mi hermano y conmigo, de una nochevieja que salimos todos juntos. Ese se ha estropeado, pero se puede arreglar", ha desvelado en Ya son las ocho.

Los rumores de un posible acercamiento entre las hermanas tras este último gesto por parte de Rocío Carrasco cobran fuerza, aunque la propia Gloria Camila ha sido tajante al respecto: "No es una decisión mía".

Según Ana María Aldón, la mujer de Ortega Cano, la hija de La más grande envió 14 cajas, un carro de la compra lleno, varios sombreros del torero y tres lienzos. También un traje corto del diestro: "Me lo probé y me quedaba perfecto, me lo pondré en la Feria de Abril", dijo este domingo.