Anabel Pantoja se 'libera' con un topless y confiesa cómo fue su primera vez: "Horroroso"

La sobrina de Isabel Pantoja ha regresado al foco mediático por todo lo alto tras unos meses concentrada en sus negocios virtuales. Tan solo un día después de compartir su último topless desde un jacuzzi en mitad de las montañas, Anabel ha desvelado cómo fue su primera vez: "Tenía 16 años y fue horroroso".

La prima de Kiko Rivera e Isa P. vivió su primera noche de sexo en el famoso piso de su tía en Fuengirola. Una amiga suya estaba en la habitación contigua, también con su novio. "Yo estaba enamorada en ese momento, fue por la noche después de tomarnos algo, además en la habitación de al lado estaba mi amiga con su novio, y fue todo como las dos a la vez y la primera vez", ha contado en Sálvame. No guarda un buen recuerdo: "Sentí un dolor... fue horroroso".

Lea también: Marta Riesco demanda a Anabel Pantoja y otras personas por lo que han dicho de ella

Anabel está desatada. Le han sentado bien los casi cinco meses alejada de los platós, que abandonó días antes de contraer matrimonio con Omar Sánchez y a los que regresó el pasado lunes. Ha tenido tiempo para pensar y dedicarse a sí misma, tal y como ella confesó este fin de semana a Anne Igartiburu en una conexión vía Instagram: "Te lo juro por Dios que estoy como liberada. Ya tengo mi vida. Que me juzgue quien me juzgue. A quien no le guste que no me mire. A quien le parezca mal lo que diga, piense o haga Lo respeto, pero a partir de ahora voy a pensar en mí. Necesito pensar en mí. Llevo muchísimo tiempo pensando en los demás".

Y menos mal, porque su último topless en redes sociales ha recibido multitud de críticas. Parece que Anabel dejó atrás el estrés pero no los haters: "Todo el día enseñando culo y tetas. Una cosa es no tener complejos, que es estupendo, y otra lo tuyo", "Deja ya de enseñar tu cuerpo y tu culo que lo tenemos muy visto", "Qué mal gusto de foto", "Todo el día con el culo en pompa. Madre mía, menudo desprestigio para las marcas"...