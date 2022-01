La viuda de Meat Loaf, rota tras su muerte: "El dolor es desgarrador"

El legendario cantante de rock Meat Loaf perdió la vida el pasado jueves 20 de enero a los 74 años tras no superar el Covid-19. Su esposa, Deborah Aday, con quien estaba unido en matrimonio desde 2007, ha ofrecido ahora unas declaraciones en su recuerdo.

"El dolor que siento por la pérdida de mi esposo es desgarrador", cuenta a People. Ella estuvo a su lado hasta el final de sus días: "Estaba acostado cerca de Michael cuando tomó su último aliento y mi tristeza es indescriptible".

La huella que dejó en ella y en las personas que le querían es imborrable: "Él significó mucho para tantas personas, y me dio alegría poder compartirlo con el mundo. Como su esposa, también quiero que todos sepan cuánto significó para mí como esposo".

En este sentido, añade: "Para mí, siempre se trató de él. Desde el día en que nos conocimos, él era mi mundo y lo amaba. No pasó un día sin que nos dijéramos cuánto nos amábamos. No hay un día que no nos abrazáramos".

En su memoria quedan los valiosos momentos que vivió con él: "Algunos de mis mejores recuerdos siempre serán sobre cómo nos reíamos tan a menudo y cómo sacamos a relucir la tontería y el juego el uno en el otro. Michael era un abrazador, un hombre tan físicamente cariñoso y amable, y estoy agradecida de que haya sacado a relucir esos rasgos en mí".

También recuerda el momento en el que decidió casarse con él: "Esperé hasta más tarde en la vida para casarme porque estaba esperando al hombre adecuado. Me doy cuenta de lo bendecida que soy de haber compartido mi vida con una persona tan increíble. No dudó en hacerme saber cuánto me apreciaba y, a menudo, me decía con dulzura: 'Eres una buena esposa'. Extrañaré escuchar eso".

Deborah también ha tenido unas palabras de agradecimiento para todas las personas, allegados y seguidores, que le han trasladado su apoyo: "Siento mucha gratitud por la efusión de amor que he recibido de todo el mundo".

Por último, hace balance de su vida junto al artista estadounidense: "Nuestra vida juntos fue una aventura. Él era mi mejor amigo, mi confidente, mi amante y ya lo extraño terriblemente. Por mucho que mi corazón duela en este momento, mi corazón también está lleno de amor y gloria por el tiempo que compartimos juntos. Te amaré por siempre, Michael".

Su hija Amanda también ha hablado

En el mismo medio, su hija Amanda también contó hace unos días que su hermana Pearl y ella llegaron a Nashville tras recibir una llamada alarmante del hospital: "Estaba empeorando muy rápidamente, más rápido de lo esperado. Tan pronto como pudimos, nos acercamos a su cama en el hospital, nos sentamos con él y le tomamos la mano".

Meat Loaf con sus hijas Amanda (izquierda) y Pearl (derecha) en 1998

Pese a todo el dolor que siente tras su marcha, señaló que está "muy agradecida" por haber llegado a tiempo para despedirse de él. También recordó la faceta personal de su padre: "Era cantante, actor, padre, esposo, abuelo. Fue Papa Meat para mi sobrino. Él lo era todo".

La familia de Meat Loaf

El cantante de Bat Out of Hell, con nombre de nacimiento Michael Lee Aday, se casó en segundas nupcias con Deborah en 2007. Sus hijas, Amanda y Pearl, son fruto de su primer matrimonio con Leslie Aday, con quien estuvo casado de 1979 a 2001.