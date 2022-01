Antonio David, "a toro pasado", se arrepiente de no haberle contado lo de Marta Riesco a Olga Moreno

Antonio David Flores (46) se ha vuelto a pronunciar acerca de su separación con Olga Moreno (46) y de su actual relación con la amiga de su hija, Marta Riesco. El ex guardia civil elogia a Olga y clama por la unidad familiar, pero sigue sin aclarar la fecha en la que comenzó su romance con la reportera de El programa de Ana Rosa.

Este domingo compartió un extenso vídeo de casi tres horas de duración: "Hoy es un día difícil para mí. No es mi mejor día... Si fuera yo Jorge Javier sería ese tipo de días en el que estoy indispuesto", explica al comienzo de su intervención, lanzado una pulla al presentador de Mediaset, muy crítico con él y la actitud de su hija, Rocío Flores (25).

El ex guardia civil tira balones fuera, culpando a los demás de lo que pasa en su casa: "Nuestro matrimonio está roto pero no está rota mi familia. Eso no lo va a romper nadie por muchas horas de televisión, acoso y mucho daño".

Sobre Olga Moreno, a la que ha 'sustituido' por Marta Riesco, y sus hijos, dice: "Nuestra mayor premisa es la defensa de mi familia, afrontando y plantando cara a todos aquellos que han atacado a mi familia, concretamente a Rocío Flores".

¿Por qué sigue David con Olga?

El ex colaborador también responde a los que critican que Olga siga siendo como una madre para sus dos hijos con Rocío Carrasco. De hecho, David (23) sigue viviendo con ella en Málaga: "Se ha cuestionado su papel con mis hijos porque no es su madre, pero cuando se viven las cosas que se han vivido en mi casa, pues la madre no es la que pare sino la que cría, y ella ha ejercido de madre", ha dicho.

En este sentido, recuerda los comienzos con Olga, la madre de su hija Lola, de 9 años: "Cuando la conocí, la elegí bien, pero me equivoqué, porque elegí una compañera de viaje y una persona que, sabiendo que mi vida estaba siempre cuestionada y que tenía presión encima, me cogió de la mano y me dijo que formásemos una familia".

Después, reitera que lo importante (pese a sus comportamientos) es la unidad familiar: "Nuestra intención era que a nuestros hijos todo esto no les afectara nada. Durante estos meses hemos estado conviviendo en casa juntos disfrutando de ellos, haciéndoles ver que no pasaba nada. Solamente nosotros dos sabemos desde cuándo estamos separados y las conversaciones que hemos tenido".

¿Por qué no le contó nada a Olga?

El ex de Rociíto también asegura que no tenía por qué decirle a su todavía mujer que estaba con otra: "Cuando hablas con la que es tu mujer desde hace 22 años y le dices que te separas, no sé si es necesario explicar que vas a hacer tu vida con otra persona, porque igual eso es hacer más daño. Uno no sabe si decirlo es lo mejor o no decirlo precisamente para eso, para no hacer daño".

Sin embargo, tras comprobar la reacción de Olga, se arrepintió: "Ahora a toro pasado debería habérselo dicho y me arrepiento de no haberlo hecho".

En El programa de Ana Rosa, Rocío Flores, que todavía tenía esperanzas depositadas en una posible reconciliación entre los dos, aseguró que tanto ella como Olga intuían algo de lo que estaba pasando. La joven comenzó a ver "cosas raras" y "comportamientos extraños" en él, especialmente en las últimas semanas.

La separación de Antonio David y Olga trascendió en octubre y al mismo tiempo, afloraron los rumores sobre un romance entre él y la reportera de Mediaset. En los corrillos de Mediaset aseguran que esta relación comenzó tiempo antes. "Tanto Antonio David como Marta Riesco mienten... llevan más de tres meses juntos", se atrevió a decir Belén Esteban. Sea como sea, los dos trabajan ya en el acuerdo de divorcio y Olga tiene una clara exigencia.