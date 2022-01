Goldie Hawn habla sobre el abuso sexual que sufrió por parte del dibujante Al Capp

Han pasado ya cinco años desde que Goldie Hawn abrió los ojos al mundo sobre los horrores y acosos que se sufrían en Hollywood siendo una principiante. Y, concretamente, sobre el abuso sexual que sufrió por parte del dibujante Al Capp cuando tenia 19 años.

La actriz de 72 años ha estado en el programa The Megyn Kelly Show de SiriusXM este viernes y ha contado más detalles de aquella traumática experiencia.

"Yo tenía 19 años. Fui a la 'reunión' y fue espantoso. Él se quitó el traje y entró vestido con una especie de bata. Imaginé por dónde iba y pensé 'Estoy en problemas. ¿Dónde está la puerta'", ha explicado la madre de Kate Hudson.

Se trataba del famoso caricaturista Al Capp y en teoría iba a ser una audición rutinaria. Todo se puso más feo cuando Capp le dio las pautas de la actuación y se sentó a su lado. "Pensé: 'Espera un minuto. Él sabrá lo que está haciendo'", recuerda, "Bueno, lo haré, más tranquila, más real. Entonces él quiso que mostrara mis piernas, y yo le dije 'Sabe, señor Capp, no sé. No lo creo', y luego me senté y él quiso que le diera un beso. Y me fui. No hago esas cosas. Lo siento". Entonces el caricaturista le espetó enfadado: "Nunca vas a hacer nada en tu vida. Tendrás que volver a casa y te casarás con un dentista judío".

"Y yo dije: 'Oh, puede que sí'. Y me marché", cuenta Hawn. Cuando se marchó llorando, se dio cuenta de que el tren L de Nueva York no funcionaba y que tenía que llegar a su actuación de baile en la Feria Mundial de 1964. "Me echó 20 dólares para un taxi. No fue un buen día", añadió la veterana actriz.

Lamentablemente, este no es un caso aislado. Numerosas actrices han denunciado el abuso sexual en la industria del celuloide americano. Amy Schumer, Charlize Theron, Helen Mirren, Gwyneth Paltrow o Maria Schneider son solo algunas de ellas.