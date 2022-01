La familia de Georgina Rodríguez ataca de nuevo: "Es una mujer malvada"

El próximo 27 de enero llega a Netflix la serie que sigue paso a paso la vida de Georgina Rodríguez, la pareja del futbolista Cristiano Ronaldo. Aunque Soy Georgina aún no se ha estrenado, ya ha generado importantes repercusiones como las duras declaraciones que ha hecho parte de la familia de la modelo.

Jesús, el tío de Georgina, la acusa de haberse olvidado de los suyos tras conocer al deportista portugués y de ser una mujer "malvada". "Puede que se avergüence y que se crea mejor que nosotros porque no vivimos con sus mismos lujos. Pero yo jamás le he pedido nada. Ella solo nos ha llamado una o dos veces desde que salió a la luz que salía con Cristiano Ronaldo", ha dicho al diario The Sun.

Según su testimonio, él fue el encargado de criar a la joven cuando su padre Jorge fue detenido y trasladado a prisión por un delito de narcotráfico: "Yo era el encargado de mantener a Georgina y a su hermana, de comprarles ropa, de pagar la electricidad y el agua. Yo hice todo. Georgina vivió conmigo durante su adolescencia hasta el día en que mandaron a mi cuñado de vuelta a su país".

El padre de la novia de Cristiano fue extraditado a Argentina y vivió en Buenos Aires hasta su muerte en 2019: "Nadie nos dijo que Jorge había fallecido, no sé por qué Georgina no nos lo contó", continúa Jesús. "Traté de comunicarme con ella. He escrito en el Facebook de Cristiano Ronaldo: 'Tienes a la mujer más malvada a tu lado' y 'Si quieres saber más, contáctame y te lo contaré'".

Su tía Lidia, la mujer de Jesús, también parece bastante afligida, ya que la modelo de 27 años cambió de número de teléfono y ni siquiera se los comunicó. Lo mismo que su medio-hermana Patricia, la cual pidió que Cristiano le firmara una camiseta por el cumpleaños de su hijo y Georgina aseguró que no iba a molestar a la superestrella del Manchester por algo así.

No es la primera vez que Jesús arremete contra su sobrina. En 2018, apareció en Sálvame para despacharse contra ella y culparla de no haber podido despedirse de la manera correcta de Jorge Rodríguez. "Él quería morir con nosotros", insistía. "Llevo 42 años que yo nunca he llamado ni a Cristiano ni a Georgina ni a nadie. Yo honradamente estoy trabajando y tiro para adelante de mi casa y de mi familia. Y he tirado también para adelante de su padre, que debería darle vergüenza porque hemos tirado su tío y yo".

