La verdadera militancia de Vicente Vallés, enemigo de Echenique y "casado" con la competencia

Vicente Vallés es sin duda uno de los periodistas más influyentes del informativo que más público reúne a diario en televisión, llegando a duplicar Antena 3 a las nueve de la noche al de Telecinco, con Pedro Piqueras haciendo aguas desde hace ya mucho tiempo.

Este fin de semana, Vallés es tendencia porque una parte de la izquierda se le ha echado encima tras decir más o menos que Podemos apoya a regímenes totalitarios como el ruso.

La tesis del locutor de Atresmedia ha hecho que esté siendo atacado en las redes por unos mientras que desde posiciones más conservadoras se recuerda que la formación morada esta ha defendido no solo a Putin si no el castrismo, chavismo y stalinismo. "¿Dónde está esa falsedad de lo que ha dicho?", se preguntan unos tuiteros mientras que otros insisten en que estar por la paz y contra la guerra no es estar con Rusia.

No es normal que Vicente Vallés mienta y manipule todos los días. Lo mires por donde lo mires. — Noa Gresiva (@NoaGresiva) January 23, 2022

Con Vicente Vallés SIEMPRE pasa lo mismo con respecto a Pablo Iglesias y UP:

Acto1?dice una información a medias o directamente falsa.

Acto2?se le contesta.

Acto3?se pone digno, intensifica sus mentiras y el corporativismo dice UP ataca a la prensa.

Acto4?se vuelve al Acto 1. — ?????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? (@dsegoviaatienza) January 23, 2022

Por decir la verdad Vicente Vallés, sobre que podemos apoya a regímenes totalitarios como el ruso esta siendo atacado en las redes, esta gente de podemos que a defendido el castrismo, chavismo y stalinismo, o sea muy "democráticos" ¿ Donde esta esa falsedad de lo que a dicho? pic.twitter.com/dwL2UUOS9l — EL AGUILA DE SAN JUAN (@pedrojaenes) January 22, 2022

No es la primera vez que el periodista se ha convertido en noticia y ha sido objeto de fuertes críticas por parte de políticos como Pablo Echenique o Pablo Iglesias, después de que el editor y presentador de los informativos de las 21 horas de Antena 3 no sople a favor del viento podemita. Cuando informó sobre el Caso Dina ya fue trending topic con el hashtag Yo soy Vicente Vallés, pero muchos otros alaban la labor del presentador.

"Me sitúo como periodista. Cuando me preguntan eso digo que soy del Atlético de Madrid que es mi única militancia. Que des tu opinión no significa que seas de un partido político, ni que defiendas una ideología específica. Lo que defiendo mucho es el periodismo de análisis. Un análisis no focalizado desde un punto de vista muy concreto, sino analizar las cosas", explicaba el propio Vallés años atrás al ser preguntado sobre si su ideología podría influir en su manera de dar las noticias.

A sus 58 años, el madrileño de madre andaluza (de un pueblo de Jaén) está curado de espanto. Se siente periodista desde que con seis años Jesús Hermida le contó la llegada del hombre a la Luna. Después fue un profesor del colegio Santísima Trinidad de San José de Valderas, en Alcorcón, quien le animó a seguir su vocación. Estudió Periodismo en la Universidad Complutense y ha pasado por la Cadena Ser, TVE, Telemadrid (donde fue parte del equipo fundador de sus informativos) o Telecinco antes de Antena 3. Vamos, que ha visto de todo.

En lo personal, estuvo con la columnista y redactora jefe de El Mundo Lucía Méndez, y de hecho para Vallés la política nacional es su gran pasión aunque haya cubierto desde Deportes a elecciones presidenciales norteamericanas. Ha escrito dos libros sobre asuntos internacionales. El primero de Trump y la caída del imperio Clinton, sobre las claves de la llegada del trumpismo; y el segundo, El rastro de los rusos muertos, sobre la estrategia de política internacional de Vladimir Putin que puede haber detrás de los asesinatos y muertes inexplicadas de espías y diplomáticos rusos. Algo debe saber de Rusia.

Vallés estuvo casado como decíamos con la zamorana Lucía Méndez. Pero en 1999 fue fichado como presentador de Informativos Telecinco y compartía set con Ángeles Blanco. Poco después comenzaron a ser novios. Tienen un hijo, Daniel, y viven cerca de Telecinco, donde trabaja Ángeles Blanco. Nacida en Badajoz hace 49 años, ella quería ser gimnasta profesional pero escogió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y comenzó a trabajar como redactora en 1992 en los informativos Onda Cero Extremadura.

A los 20 años ya copresentaba el informativo Entre hoy y mañana en Telecinco y un año después se unía como reportera a la sección de Nacional de la cadena de Mediaset. Desde 1997 presentadora y editora (una de las pocas mujeres que entonces dirigía un informativo) del informativo matinal y un año después se hizo cargo de la edición del fin de semana, aunque ha sido competencia directa de su chico en varias ocasiones.

Sobre cómo llevan estar en diferentes cadenas y haber coincidido en bandos distintos son diplomáticos: "Las noticias muy bien contadas las vemos siempre en Antena 3 y las demás en otras cadenas. Cuando tengo una primicia, la última persona a la que se lo cuento es a mi mujer", bromeaba Vallés en una ocasión ante Pablo Motos. "No nos decimos ni con qué noticia vamos a abrir el informativo. Lo de los piques con las audiencias, te diré que uno lo lleva mejor que el otro, adivina quién...", decía Ángeles a la revista Semana. "Eso sí, cuando quieres a una persona te alegras de sus triunfos porque si no algo fallaría", añadía. Por lo demás, Vicente es del Atlético y esa es la única militancia que admite sin reservas.

