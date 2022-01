"Era un idiota": Pamela Anderson se divorcia por quinta vez

Pamela Anderson vuelve a estar soltera. La conocida actriz de Los vigilantes de la playa ha solicitado el divorcio de su quinto marido, Dan Hayhurst, poco después de celebrar su primer aniversario de casados el pasado 24 de diciembre.

Según asegura la revista Rolling Stone, el inicio de la historia de amor de la pareja estuvo repleto de luces y sombras: ellos aseguraban que se conocieron cuando Pamela se instaló en una casa que había comprado años atrás para sus abuelos en la ciudad de Ladysmith, en la isla de Vancouver donde creció, y contrató a Dan para que trabajara como albañil en la remodelación de la casa.

Lea también: Lily James se pone pecho para interpretar a Pamela Anderson en la ficción Pam y Tommy

Sin embargo, la ex pareja de Dan la acusó públicamente de "destrozar una familia" al iniciar un romance con él sabiendo que mantenía una relación estable desde hacía cinco años y tenía tres niños. Pese a los rumores, la canadiense de 54 años, se sentía muy orgullosa de su relación: "Es agradable estar con un hombre real que realmente puede cambiar una bombilla".

Pero al parecer la convivencia no ha sido tan idílica como imaginaban. "Dan resultó ser un idiota con Pamela, no fue amable ni le apoyó", explicaba una fuente cercana a la pareja, que detalló que los términos entre ellos ahora no son buenos. "Ella decidió que no tenían nada en común, que él no la trataba de la manera que ella sentía que quería ser tratada. Habían estado peleando", añadió el testigo.

Anderson también ha estado casada con el roquero Tommy Lee, el padre de sus dos hijos, con el rapero Kid Rock, de quien se separó a los cuatro meses de casarse, y con el jugador de póker Rick Salomon, con quien pasó por el altar en dos ocasiones: en 2007, aunque eventualmente consiguió que su unión se anulara, y de nuevo en 2014. Finalmente, en 2020 estuvo 12 días casada con Jon Peters antes de comenzar su relación con Dan Hayhurst.

Entidades Pamela Anderson