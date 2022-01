Isa Pantoja y Asraf Beno celebran su tercer aniversario: "Eres el amor de mi vida"

Sus planes de boda se han visto afectados por la Covid-19. No obstante, la vida sigue para Isa Pantoja y Asraf Beno que ya celebran tres años de amor, tal y como lo han anunciado en sus redes sociales.

"Feliz 3er aniversario mi amor. Quién nos iba a decir que íbamos a llegar hasta aquí con todo lo que hemos pasado, nuestro amor ha superado todos los obstáculos hasta plantarnos aquí. Eres el amor de mi vida y contigo quiero pasar el resto de mi vida por el resto de mis días. Te amo cari y feliz 3er aniversario", ha escrito el yerno de Isabel Pantoja en Instagram.

Por su parte, la hermana de Kiko Rivera también se ha emocionado y ha respondido al tierno mensaje de su chico: "Estoy demasiado sensible creo. Te amo y deseo cumplir muchos años mas contigo. 3 se me queda corto. Feliz aniversario. Qué bien me sabe nuestro ahora".

Isa Pantoja y Asraf Beno se conocieron en 2018, en GH VIP 6. Ella entonces era pareja del entonces casi desconocido Omar Montes, que la dejó en directo tras ver el tonteo de Isa con Asraf en la casa de Guadalix.

Tres años después, la pareja reside junto al pequeño Alberto Isla en un dúplex alquilado en la provincia de Cádiz. Un espectacular piso que la pareja podría dejar pronto, pues entre los planes de la hija de Isabel Pantoja se encuentra comprar una casa por la zona.

