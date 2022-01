Meat Loaf estuvo "gravemente enfermo" de Covid-19 días antes de su muerte

Meat Loaf, la estrella de rock detrás de la exitosa trilogía de álbumes Bat Out of Hell, una de las más vendidas de la historia de la música, ha muerto la noche de este jueves a los 74 años de edad. Según TMZ, el artista estuvo "gravemente enfermo" de Covid-19 días antes de su fallecimiento.

"Sabemos cuánto significó para muchos y realmente apreciamos todo el amor y el apoyo en este momento de dolor por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre tan maravilloso. Desde su corazón hasta nuestras almas ¡nunca dejen de rockear!", se leyó en su perfil oficial de Facebook. La familia del cantante daba por confirmada la muerte pero no aclaraba los motivos por los cuales había fallecido.

Pero en las últimas horas, TMZ brindó algo de información al respecto. Según el diario, el cantante estaba cursando un cuadro de Covid que se había agravado en las últimas horas. No obstante, todavía no se pudo confirmar si se encontraba vacunado dado que la familia y el mánager, Michael Greene, no han querido responder a la prensa.

Fuentes cercanas dijeron al sitio TMZ que Marvin Lee Aday, como era su nombre real, hizo campaña contra la vacunación obligatoria en Australia. Además, dio unas polémicas declaraciones a Pittsburgh Post-Gazette en agosto afirmando que consideraba a las mascarillas inútiles y las restricciones como "algo político".

"Yo entendí parar la vida un ratito, pero no se puede seguir parando la vida por la política y en este momento sólo se está haciendo debido a la política. Las mascarillas que todos usamos no sirven para nada, no hacen nada, no evitan que te contagies... solo son una molestia y hacen que no puedas respirar. Si muero, muero pero no voy a ser controlado", sentenció el artista en agosto.

