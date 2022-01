Jorge Javier Vázquez planta al público en Madrid por una nueva "indisposición" y Twitter sentencia: "La caída es inminente, pequeño dictador"

Tremendo cabreo el de los asistentes este viernes al Teatro Reina Victoria de Madrid. Jorge Javier Vázquez debía subirse a las tablas para representar su obra 'Desmontando a Séneca' pero quince minutos después de la hora a la que debía haber empezado la función, y con el público esperando en sus butacas, los responsables anunciaron que el presentador se sentía "indispuesto".

La función ha sido cancelada sin más explicaciones y los asistentes han abandonado el teatro indignados. Algunos han asegurado en La Razón que "aforo no estaba completo" y que apenas se habían vendido la mitad de las butacas.

No es la primera vez que 'Desmontando a Séneca', la obra que produce y protagoniza el presentador de Sálvame, es cancelada en los últimos meses. El pasado mes de septiembre lo hizo en Logroño; en octubre en Puertollano (Ciudad Real) y también en A Coruña, donde tenía previstas tres actuaciones; en noviembre en Murcia. En todos los casos, la organización ha utilizado los "problemas de salud" del presentador como excusa, pero la verdad podría ser otra, y es que Jorge Javier Vázquez no llena tantos teatros como desearía.

Al parecer, la venta de entradas de la obra no cumple con las expectativas, pues en algunas localidades no llegó a vender ni un 30% de las localidades, por lo que asumir los gastos de representación (traslado de la compañía, maquillaje, música, luces, calefacción...) con una taquilla tan pobre no resulta rentable.

El periodista ha recibido, una vez más, una buena lluvia de críticas por el plantón al público: "Suena una vez más a Cuentitis Aguda, por la baja venta de entrada", "Ahí está el karma", "Es que no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo porque ni canta ni baila ni interpreta, está usurpando la profesión", "Qué poca seriedad tienes y que poca credibilidad. La caída es inminente, pequeño dictador", "¿Y dónde le toca hoy la fiesta para que se le pase su indisposición?"...