Belén Esteban cree que Paz Padilla es la Djokovic de Telecinco: el motivo de su bronca

La tarde del jueves en Sálvame fue una de las más tensas que se recuerdan. De hecho, terminó con la huida de Paz Padilla del plató en pleno directo, quitándose bruscamente el micrófono, algo que nunca había ocurrido en los más de 10 años de programa. Probablemente, la gaditana sería la única que aún no lo había abandonado todavía. La causa: su enfrentamiento con Belén Esteban por el asunto de las vacunas del Covid.

Muchos no entendieron por qué Belén no aceptó sus explicaciones. En principio porque Paz intentó dar una versión muy diferente a la que en realidad ofreció en aquella conversación con Anne Igartiburu y María del Monte, en la que la presentadora dijo abiertamente que "las vacunas no sirven para nada", lo que supuso el reproche público de la princesa del pueblo, mujer de un trabajador sanitario, y hasta una bronca de Paolo Vasile.

Ambas comparten cadena, medio que está haciendo campaña a favor de la vacuna y que va contra personas como Miguel Bosé, que animan a no vacunarse. Y la de San Blas lo sabe y cree en ello. Su marido es conductor de ambulancias y siempre que puede grita a los cuatro vientos que la gente se vacune, se proteja y se quede en casa si tiene cualquier síntoma compatible con covid. Pero aunque respeta que cada uno tome sus propias decisiones, no soporta que Paz Padilla le mienta en la cara y que se gane al público con un discurso y luego haga lo contrario.

A Belén le cabreó mucho lo que ocurrió en el plató. Le sacó de sus casillas oír las explicaciones de Paz diciendo que está a favor de la vacuna y le molestó que ninguno de sus compañeros abriera la boca y se callaran e incluso que doraran la píldora a Paz, sabiendo lo que todos los que componen la troupe de Sálvame, incluidos los directores, saben. "Hay mucha hipocresía", se le llegó a oír decir a María Patiño, quien más tarde añadía: "No tengo el valor de decir lo que pienso y lo que sé". A lo que Kiko Hernández dijo: "Deduzco que perjudicaría a Paz".

Matamoros siembra la duda: "Cuando a Paz le preguntan si está vacunada, ella no contesta", comentó bordeando una posible demanda de la cómica. Kiko Hernández añadió: "Sé que mucha gente de aquí lo sabe". Y Belén terminó de estallar: "Se están diciendo cosas que no son verdad y habéis oído una cosa que todos sabéis que es mentira y me la tengo que comer. Tú la sabes (Matamoros). Y la que quedo mal soy yo. Kiko, no me tires que la monto ".

¿A qué se refieren? Pues que Paz Padilla lleva tiempo insinuando que está vacunada y hay quien piensa que ella es la Djokovic de Telecinco. Que cada cual entienda lo que quiera.

Djokovic y Paz están en su derecho de hacer lo que quieran, pero tendrán que aceptar las consecuencias. A la la gaditana se le recriminó su discurso antivacuna mientras conversaba con Anne Igartiburu y María del Monte y ella ha querido negar lo evidente inventándose un discurso que no fue el que soltó. De hecho, según ha podido saber Informalia, "en más de una ocasión se le ha requerido el pasaporte Covid para entrar en un local y no ha podido presentarlo. No lo tiene". Esto es lo que todos saben en el plató de Sálvame y lo que ha encendido a Belén, quien no soporta que Paz, que ha dicho que no cree en las vacunas (no sabemos si ha decidido no vacunarse o hacerlo) quiera vender que apoya las vacunas porque le conviene a su imagen pública.

De hecho, como contamos en Informalia, Telecinco vetó este tema para evitar polémicas públicas y porque saben que la posición de Paz choca con la línea editorial que ha impuesto Vasile, que es la de apostar por las vacunas y lanzar el mensaje a su audiencia de que hay que vacunarse. Por supuesto, si el pasado jueves se trató el tema en plató abiertamente fue porque Vasile dio luz verde para poner a Paz Padilla en la palestra. Él sabrá por qué. ¿Veremos a Paz Padilla en Sálvame?