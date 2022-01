Paquita España ya es hija oficial de Paco Gento: "Mi padre se ha muerto con tal de no conocer la sentencia a mi favor"

Cuatro días después de la muerte de Paco Gento ha salido la sentencia definitiva en el caso de la demanda de paternidad de Paquita España contra el futbolista. Y dicta a favor de la demandante, que ya puede utilizar legalmente el apellido Gento.

Lea también - Paquita, la hija secreta del fallecido Paco Gento: "Mi padre ha muerto sin intención de conocerme"

Paquita asegura que "estaba convencida de que la sentencia sería favorable". La hija del legendario extremo izquierdo del Real Madrid dice que es un momento agridulce pero una alegría "para nosotros, para mí y mis hijos", comenta. Su hijo, nieto de Gento, también nos explica cómo se han tomado el fallo: "Ha sido un proceso muy duro y lo que más me duele es que mi madre, que mantuvo una relación de más de cinco años con ese hombre, muriera antes de conocer que la Justicia nos daba la razón".

Utilizando una cierta ironía, prosigue manifestando que "mi padre se ha muerto con tal de no conocer la sentencia a mi favor. Hace unos días ya te dije que no tuvo el menor interés en conocerme. Ahora, según me ha dicho mi abogado, Fernando Osuna, tendremos que ponernos en contacto con la familia de mi padre para tratar el tema de la herencia. Tenemos los mismos derechos que sus otros dos hijos, todos somos hijos del mismo padre. Nadie lo puede negar. La Justicia ha dictado sentencia y está muy clara".

Pero la relación entre las dos familias de Paco Gento es inexistente y las conversaciones sobre la herencia se prevén difíciles. Aún así, es evidente que Paquita y los otros dos hijos del fallecido tienen los mismos derechos.