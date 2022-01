Serena Williams y Gerard Piqué: el golpe empresarial que une a la tenista de moda con el culé

Las hermanas Williams están de moda y Will Smith, con papeletas de llevarse el Oscar, hace de su padre en la gran pantalla. Fuera de las pistas de tenis, además, realizan importantes inversiones para mantener en lo alto su inmenso patrimonio. El de Serena, según Forbes, es de 45,9 millones de dólares, y el de Venus, de 11,3 millones.

La primera, por su parte, acaba de entrar a la junta directiva de Fantasy Sorare, plataforma de fútbol a través de la que los usuarios reúnen coleccionables digitales de edición limitada, gestionan su propio equipo y ganan premios. Gerard Piqué es uno de los inversores.

Williams asume el rol de asesora dentro de la junta. Sorare, valorada actualmente en más de 3.500 millones de euros, se fundó en 2018. El juego con tecnología 'blockchain' se lanzó en diciembre de 2019.

"Serena Williams es una de las figuras más importantes del deporte y la cultura, y ha redefinido lo que significa ser un atleta y empresario modernos, incluyendo sus éxitos sin precedentes en inversiones de etapa inicial", señaló el director ejecutivo de Sorare, Nicolás Julia, mediante un comunicado que la compañía envió esta semana para anunciar el fichaje de la estrella del tenis.

Piqué, como hemos contado en párrafos anteriores, es inversor de esta plataforma. El marido de Shakira desarrolla su faceta empresarial de forma exitosa. Por ejemplo, a través de su compañía Kosmos, ha impulsado y reimaginado nuevas tendencias en el mundo del deporte, tal y como está demostrando estos últimos años con la Copa Davis de tenis. El colchonero Antoine Griezmann o el futbolista retirado Rio Ferdinand también son inversores.

Serena y Venus

Las tenistas está actualmente en los cines gracias a la película King Richard, traducida al español como El método Williams. Richard Williams, el padre de las deportistas y también su entrenador más exigente, es interpretado de forma brillante por Will Smith. Entra en las quinielas de las nominaciones de los próximos premios Oscar y suena incluso como favorito para llevarse la estatuilla dorada a Mejor Actor. Sniyya Sidney y Demi Singleton interpretan a Venus y Serena, respectivamente.

En el terreno personal, Serena está casada con el empresario tecnológico Alexis Ohanian desde noviembre de 2017. Comenzaron su relación en otoño de 2015, pero mantuvieron la mayor parte de su romance alejado de las cámaras. Tanto es así que hasta que anunciaron su compromiso a finales de 2016, su relación pasó desapercibida. La hija de ambos, Alexis Olympia Ohanian Jr, nació en septiembre de 2017 y dos meses más tarde sus padres se dieron el 'sí, quiero'.

Por parte de Venus, rompió a mediados de 2019 con Nicky Hammond, procedente de la familia de Walter Annenberg (ex embajador de Estados Unidos en el Reino Unido), tras varios años de relación. Los dos se conocieron en la boda de Serena y rompieron, según The New York Post, después de que ella quisiera formar una familia y él se mostrara reticente.