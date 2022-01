Bárbara Rey y su pelotazo en el Deluxe para largar de Juan Carlos I y de Arrocet: ¿hablará también de Urdangarin?

La vedette va el sábado 22 de enero al programa estrella de Telecinco, como apuntábamos. Dado que el foco mediático está en Iñaki, en su nueva amiga Ainhoa y en la infanta Cristina, lo más probable es que desde la productora le pregunten sobre este asunto. ¿Tragará Bárbara?

La exclusiva de Bárbara Rey para Deluxe se preparó hace días, como avanzamos el 5 de enero. Resulta que el tema para el que le contrataron el caché (20.000 euros) era para hablar de Bigote Arrocet y de su nueva amistad. Sin embargo la tensión informativa de esta semana está en Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, además de Juan Carlos I.

Por parte de la productora están intentando pactar algunas preguntas con la invitada para modificar el tiro de los contenidos del programa, incluso subiendo el caché, pero Bárbara no traga. La actualidad manda y las fotografías de Iñaki, paseando de la mano con su compañera de trabajo, Ainhoa Armentia, en una playa cercana a Bidart, han sido un tsumani informativo los últimos días.

Parece ser que desde la productora lanzarán preguntas sobre los ex duques de Palma y sobre su matrimonio; bordearán la relación sentimental de la vedette con Juan Carlos I y la solicitud de Compromís para que se sentara en el Senado a hablar de los presuntos pagos que habría recibido del emérito a cambio de silencio. Una solitud que finalmente no fue admitida a trámite.

Bárbara, que va a dar detalles de su amistad con Bigote Arrocet, aclara en un sumario de Deluxe: "No me he sentido utilizada por Edmundo. Para sentirse utilizada te tienes que dejar". Y sobre su relación con las Campos, lanza en un avance del programa: "Dejaré claro que no hay ninguna enemistad entre María Teresa y yo."