Muere el legendario cantante Meat Loaf a los 74 años

En el momento de su muerte, el artista estaba acompañado por su mujer, Deborah Gillespie. Marvin Lee Aday, conocido como Meat Loaf, murió el jueves 20 de enero, según ha confirmado su agente. "Sabemos cuánto significó para muchos y apreciamos todo el amor y el apoyo", ha comunicado su familia. Entre su legado discográfico, deja el aclamado 'Bat Out Of Hell'.

"Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meat Loaf ha muerto esta noche junto a su esposa Deborah... Sus hijas, Pearl y Amanda, y amigos han estado con él durante las últimas 24 horas", rezaba el comunicado en su página oficial de Facebook. El artista, de 74 años, natural de Dallas (Texas), ha fallecido el 20 de enero, sin que haya trascendido la causa de su muerte. Su familia lanzaba unas bonitas palabras en su memoria y compartía "el dolor por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre tan hermoso".

El cantante, de una personalísima y potente voz, se llamaba Marvin Lee Aday. Su apodo, Meat Loaf (Pastel de Carne o Trono de Carne) se lo puso un profesor un profesor de gimnasia de su etapa de juventud en Los Ángeles. En la foto inferior, en 1985 en el aeropuerto de Heathrow en Londres.

De su legado discográfico, destaca Bat out of Hell, de 1977, y también Bat out of Hell II: Back into Hell, de 1993. El primero se convirtió en uno de los más vendidos de la historia (43 millones de copias). Además, en 1994 se alzó con un Grammy por el tema I'd Do Anything For Love.

Una disputa con su colaborador y compositor Jim Steinman provocó una ruptura entre ellos. Este desencuentro y una caída en un escenario en Toronto, que le provocó una rotura en la pierna, le dejaron apartado. Meat Loaf tuvo que superar sus adicciones y someterse a terapia para recuparar su voz. El músico Steinman, que a lo largo de su dilatada carrera compuso para Celine Dion y Bonnie Tyler, murió en 2021.

Además de su trayectoria en la música durante 60 años, y con 100 millones de discos vendidos, el cantante también cultivó el cine. Participó en 65 películas, entre ellas de culto como The Rocky Horror Picture Show y El Club de la Lucha.