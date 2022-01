Los Windsor sentirán "alivio" si Harry y Meghan no asisten al funeral en honor a Felipe de Edimburgo

Temen que el memorial en homenaje al difunto marido de Isabel II se convierta en el "show de Harry y Meghan". El funeral coincide con los preparativos del Jubileo de Platino de la soberana.

Cuenta atrás para el comienzo de las celebraciones por el 70º aniversario de la Reina en el Trono, el Jubileo de Platino. Toda la familia real y todo el país se prepara para rendir homenaje a Isabel II, la monarca más longeva de la historia de Reino Unido. Desde palacio, se insiste en que los duques de Sussex son bienvenidos y esperados para arropar a la monarca en esta conmemoración histórica. Sin embargo, crecen las dudas sobre la asistencia de Harry y Meghan al funeral en honor al duque de Edimburgo. Un memorial de Acción de Gracias, cuya fecha aún no ha sido anunciada, que tendrá lugar en la Abadía de Westminster.

La incertidumbre sobre la visita de los duques ha aumentado sobre todo desde que se ha hecho público que el matrimonio no contará con un dispositivo de seguridad policial durante su estancia en suelo británico. Si finalmente los Sussex deciden no asistir al funeral conmemorativo, la familia real (La Firma, como es conocida) sentirá "alivio". Así lo ha manifestado la experta en monarquía Ingrid Seward a The Mirror. Añade la analista que surge el temor de que el memorial en tributo a Felipe de Edimburgo se convierta en el "show de Harry y Meghan", por el foco mediático que genera la imagen de los duques en Reino Unido.

El duque de Edimburgo falleció en abril de 2021 a los 99 años. A sus exequias asistió toda la familia real, incluido Harry. Meghan se quedó en su casa de Montecito, en Los Ángeles, bajo recomendación médica porque estaba embarazada en la pequeña Lilibet.