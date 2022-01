Antonio Resines, en la UCI: los últimos mensajes de sus amigos (Echanove y Obregón) aumentan la preocupación

"No sé qué pasaría conmigo si él no saliera de esto". Así habló Juan Echanove este miércoles en La Sexta al ser preguntado por su amigo, Antonio Resines. "Todos los días, cuando me levanto, lo primero que pienso es 'Mi amigo Resines está luchando'. Es un luchador, el mejor de todos nosotros, con diferencia".

Esta misma mañana, ha sido Ana Obregón quien ha tenido un recuerdo para el actor y le ha enviado ánimos a través de redes sociales: "Querido Antonio, sé que lo vas a superar. Desde aquí somos muchos los que te mandamos nuestra fuerza y nuestro cariño".

La falta de información sobre el estado de salud del ex presidente de la Academia de Cine genera una gran preocupación entre sus seguidores y los mensajes que sus amigos han hecho públicos no tranquilizan demasiado. Hace unos días, el actor Javier Gutiérrez afirmó que Resines estaba "en una situación delicada", mientras que Pepón Nieto confesaba estar "preocupado por él" y Santiago Segura escribía en las redes sociales: "No sé si pediros que recéis por el (el rezo es una herramienta poderosa pero solo para los creyentes), lo que sí que os quiero pedir, a todos los que os caiga bien Antonio, es que penséis un ratito en el de manera positiva, que deseéis con fuerza que se recupere, y que mentalmente le mandéis mucha energía y ánimos".

Más positivo ha sido Jesús Calleja, que desveló hace unos días haber hablado con su mujer, Ana Pérez-Lorente: "Ha pegado una mejora buena. Ya está remontando".

El actor, de 67 años, ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Gregorio Marañón el pasado 22 de diciembre por complicaciones derivadas del Covid. Aunque no está intubado, sí tiene soporte de oxígeno. Tiene las dos primeras pautas de vacunación y es paciente de riesgo (sufrió un cáncer y fue diagnosticado de artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune cuyo tratamiento debilita el sistema inmunológico).