Belén Esteban acusa a Paz Padilla de "mentirosa" por su nuevo alegato pro-vacunas y ella abandona el plató

La tertuliana y la presentadora de Sálvame se han visto las caras este jueves tras intercambiar unos mensajes algo tensos por la opinión de Paz Padilla sobre las vacunas para la Covid. La reunión comenzó en buen tono pero tras las explicaciones de la gaditana, asegurando que su alegato anti-vacunas fue mal entendido, llegó la tensión: "No te creo, Paz, estás mintiendo. Creo que has metido la pata hasta el fondo y no sabes cómo salir".

Las palabras de Belén Esteban dejaban ojiplática a su compañera, que insistía: "Yo no soy negacionista ni tampoco científica. Las vacunas salvan vidas, están los números, no puedo negarlo. He pasado dos veces por el covid, la primera en el hospital, y hay que cuidarse. Lo que yo digo es que te puedes contagiar aunque tengas las vacunas, mucha gente me pide que me quite la mascarilla para hacerme la foto y me niego".

Ante el escepticismo de Belén, Paz insistía: "Yo creo que te has pasado diciendo que yo miento, ¿nos vamos a un juzgado y te enseño las pruebas? Si me hubieras cogido el teléfono te lo habría explicado". La ex de Jesulín de Ubrique se mordía la lengua... hasta que estalló: "Yo tengo mis ideas y tú las tuyas, no quiero una guerra con esto. Y la culpa no es mía, que no es Belén Esteban la que ha hecho ese vídeo", ha dicho elevando la voz a su compañera. En ese momento, Paz se levantó de su silla y abandonó el plató: "Me voy, por aquí no paso".