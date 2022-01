Anna Ferrer muestra una impactante foto de su rostro tras someterse a una rinoplastia a sus 24 años

Anna Ferrer ha estado desaparecida durante días en redes sociales, algo que ha llamado especialmente la atención entre sus seguidores de Instagram, que superan los 770.000. Después de que algunos followers le trasladaran su preocupación, la hija de Paz Padilla ha reaparecido desvelando que se ha sometido a una rinoplastia, una operación estética de nariz, a sus 24 años.

"Me he hecho una rinoplastia", ha confesado la joven este jueves en sus redes sociales. Este miércoles, ya anticipó con otra fotografía que había pasado por el quirófano por un retoque estético, el primero que se hace.

"Es algo que siempre tenía en mente y al final me he decidido. Os he contado alguna vez que si me hacía algún retoque estético sería eso. Me he operado en Sevilla con confianza 100% en mi doctor y os prometo que estoy genial y todo ha ido muy bien", ha añadido a continuación.

En las imágenes que la joven ha compartido, aparece con el vendaje que lleva puesto y que le ocupa gran parte del rostro. Paz, que este jueves está presentando Sálvame y recientemente se ha comprado un pisazo en Cádiz, está al lado de su hija durante la recuperación: "Para que veáis lo bien que estoy, mi madre me ha llevado a comer por ahí todos los días", ha escrito en otro post junto a unas risas.