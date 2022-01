Patricia Pardo, primeras palabras tras su divorcio con Fran Márquez: "He sido muy feliz con él"

La presentadora de Telecinco habla por primera de su divorcio con ex jugador de rugby, después de siete años de matrimonio y dos hijas: "Divorciarme ha sido lo más duro de vida".

Patricia Pardo, que ha recogido el testigo de Ana Rosa Quintana durante la recuperación de la presentadora, afronta un año lleno de expectativas. Despidió 2021, "un año horrible", con la ruptura de su matrimonio con Fran Márquez: "Hemos estado mucho tiempo juntos y he sido muy feliz con él". Así recuerda a Fran, padre de sus dos hijas, en una entrevista para la revista Lecturas.

En octubre se conocía la noticia de que la periodista gallega y el ex jugador de rugby se separaban, después de siete años de matrimonio. En diciembre se divorciaban. La presentadora sólo tiene palabras de cariño para su ex: "No puedo poner una pega, es buen padre, es encantador... El mejor padre de mis hijas solo puede ser él. Solo puedo dar las gracias por haberlo conocido y por los años que estuvimos juntos. Solo puedo hablar maravillas".

Patricia, que junto a Joaquín Prat y Ana Terradillos, han tomado las riendas de las mañanas de Telecinco durante la ausencia de Ana Rosa en su lucha contra el cáncer, dice de la presentadora que "es una roca... Es una mujer fuerte y optimista. Ha llevado con naturalidad tener un cáncer, como tienen tantas mujeres."

Omar Suárez, autor de la entrevista, le pregunta por Rocío Flores y por Isa Pantoja, que colaboran en el programa: "Tienen en común que son niñas muy cariñosas, ansiosas de tener un hogar y una familia." En cuanto a Rocío Carrasco, Patricia comenta: "Soy la primera que le dije que es una mujer maltratada a la que no se le ha hecho justicia, pero conozco a la niña (Rocío Flores) y creo que ha llegado el momentos de hablar con su hija".