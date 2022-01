Antonio Orozco se convierte en padre por segunda vez: ¿con quién?

Antonio Orozco (49) dio la sorpresa a última hora de este miércoles al anunciar en su cuenta de Instagram que se ha convertido en padre por segunda vez. Su primogénito es Jan, de 13 años, es fruto de su relación con Susana Prat, que falleció en octubre de 2017 a los 44 años. Los dos no estaban juntos desde 2008.

"¡El año 2021 terminó con una gran alegría para nuestra familia! Estamos muy felices de poder compartir con vosotros que hemos sido padres de una niña glotona, sanísima y hermosa que se llama Antonella", escribió el cantante de Devuélveme la vida.

"Gracias infinitas a todas las personas que nos han mostrado su cariño en este tiempo y sobre todo por el respeto a la intimidad de nuestra unidad familiar. Gracias infinitas", sentenció en su post. Acompañó estas palabras con una foto de su pequeña.

Muy reservado con su vida privada, no se conoce públicamente la identidad de la persona que le acompaña en el terreno sentimental. Tras la pérdida de Susana, que murió tras una enfermedad que no pudo superar, se volcó en la crianza de su hijo. Los dos están muy unidos. El artista catalán comparte con frecuencia imágenes junto a él en redes.

"Tenemos quien nos quiera, estoy muy agradecido a la vida y quiero decir que yo no hubiera sido capaz de hacerlo solo o de construir lo que estoy construyendo con ese niño. Tengo a mi familia, tengo a mi madre, a mis hermanos, tengo una red. Me he caído muchas veces pero no he tocado suelo. Han sido unos años muy duros", le aseguró a Toñi Moreno en Canal Sur hace algo más de un año.

A pesar de estar separados, la relación entre Antonio y la madre de su hijo mayor era muy buena por el bien del niño. El artista se deshacía en elogios cada vez que le preguntaban por ella: "Mi hijo es la viva imagen de su madre. Ella es un ejemplo. Yo quiero ser como ella. La amo, la adoro, la respeto y todos los días la miro como si fuera el último minuto que la voy a tener", decía en una entrevista en 2012.

Vivían en un bonito adosado de 200 metros cuadrados en la zona residencial de Vallirana, Barcelona, donde además de formar una familia con su único hijo sacaban adelante su negocio, Semillas de Silencio S.I, una empresa intermediaria del comercio de muebles, productos del hogar y decoración.