Tamara Gorro abandona España en su peor momento: "No es huir, es resetear"

La mujer de Ezequiel Garay ha tocado fondo. A sus 35 años y recién separada del padre de sus hijos, Tamara Gorro lucha contra una depresión que la ha dejado sin sonrisa y este miércoles ha desvelado su última decisión: abandonar España. "Dicen que no se debe huir de los problemas, pero como bien dice mi terapeuta y psiquiatra, no es huir, es resetear. Así lo tomo yo".

Anunció su separación del futbolista hace apenas dos semanas y los rumores acerca de posibles infidelidades han hecho mucho daño a Tamara, que está muy vinculada a las redes sociales. Ahora, por consejo de sus médicos, rompe con todo para centrarse en su recuperación: "Me voy unos días fuera para estar completamente desconectada, para coger aire y mimarme. Debo de hacerlo, por mí, por los míos, porque la gente cuando te quiere bien, no te aconseja mal. Se preocupa, y uno tiene que escuchar, algo que por desgracia pocas veces hacemos, porque en la vida caminamos por inercia", ha explicado.

"Es la primera vez que voy hacer esto, desconectar del mundo, con la intención de volver con ganas de seguir, de empezar a ser yo. Obviamente no volveré renovada porque como sabéis es un camino largo, pero sí lo haré descansada, mimada por mí misma y al ser posible con cinco kilos más. Sabiendo que aquí estaréis todos los que me queréis y cuidáis, porque de nada sirve que tu gente te ayude y tú no hagas nada", continúa. "Voy a buscar a esa Tamara pesada, intensa, payasa, divertida, positiva y alegre que se perdió, voy a cogerla de la mano y a traerla. Los treinta y cinco por mis narices que es mi año, y desde hoy quiero empezar a disfrutarlo o al menos empezar ese cambio tan deseando".