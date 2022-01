Pablo Urdangarin, educado y espontáneo, se gana a España entera

Pablo Urdangarin se ha pronunciado este miércoles tras las fotografías que han salido de su padre con una mujer que no es la infanta Cristina. Ante las preguntas de los reporteros, sorprendidos por ver al ex duque de Palma agarrado de la mano con otra, el joven jugador de balonmano del Barça no se ha inquietado y muy educado, ha respondido a las preguntas sobre Iñaki.

Lea también - Pablo Urdangarin, tras las imágenes de su padre con otra mujer: "Son cosas que pasan, lo hablaremos entre nosotros"

"Yo prefiero no decir nada porque es un tema familiar, pero... Ya está, son cosas que pasan y luego hablaremos nosotros y ya está", ha señalado. Pablo, además, ha asegurado que la familia está tranquila: "Sí, todo bien. Todos estamos tranquilos... todos nos vamos a querer igual, o sea que ya está. No hace falta nada más". Sin embargo, el joven todavía no ha contactado con su madre: "No, aún no, pero ya hablaré con ella".

En redes sociales, han aplaudido la templanza del joven. Por ejemplo, la escritora Lucía Etxebarría, muy activa en Twitter, ha escrito: "Sin ninguna ironía: total admiración a Pablo Urdangarin. Sé lo difícil que es mantener el tipo con una alcachofa casi en la boca y me ha sorprendido que un hombre de 21 años sea capaz de responder con tanta calma en un momento así".

Usuarios anónimos también han comentado en Twitter: "Chapeau por Pablo Urdangarin", "Qué educado y qué majo, y no va con segundas", "A esta hora puede decirse oficialmente que Pablo Urdangarin tiene más agallas que su padre", "Sincero y respetuoso con la prensa" o "Pablo Urdangarin es un modelo. Es perfecto para anuncio", han escrito.

Lea también - "Ella ya lo sabía": el entorno de la infanta Cristina confirma que tenía constancia de las fotos de Urdangarin con otra

Alejado del foco mediático y centrado en su prometedora carrera en el mundo del balonmano, Pablo hace su vida en Barcelona. En julio se confirmó su fichaje por el segundo equipo blaugrana y en octubre del año pasado, debutó con el primer equipo, marcando tres goles que ayudaron a la victoria de los azulgranas en la Liga Asobal. En las gradas, además, contó con el apoyo de sus progenitores. Para él, jugar en el Barça, el mismo equipó donde triunfó su padre, es todo un sueño.

Pablo llegó al filial del Barça tras pasar por plantillas de primer nivel, como la cantera del Hannover y el segundo equipo del Nantes. Su posición es la de extremo zurdo. Vive en La Masía, el lugar donde también residen y se forman sus compañeros del club. Al mismo tiempo, está estudiando en la prestigiosa EU Business School.

El sobrino de Felipe VI se ha hecho mayor en una década marcada por el calvario que ha vivido a raíz de la implicación y posterior condena de su padre por el Caso Nóos. En los últimos años ha visto cómo su madre bajaba al abismo y se sentaba en el banquillo. También vio cómo su padre era encarcelado. Desde hace aproximadamente un año, Iñaki disfruta de su tercer grado, está instalado con su madre en Vitoria y obtendrá como muy tarde esta primavera la libertad condicional. Cristina, por su parte, sigue viviendo en Ginebra, Suiza.

Lea también - Iñaki Urdangarin, un picaflor acostumbrado al poliamor: de Carmen Camí a los correos 'empalmados'

En los últimos meses, Pablo también se ha convertido en protagonista de la crónica social por motivos que no tienen nada que ver con las andanzas de sus padres. Al joven ya le han relacionado con varias muchachas. En noviembre, con una compañera de clase llamada Juliana.

Sin embargo, en Ya son las ocho lo desmintieron y contaron que en realidad sale con otra chica desde hace más de un año. Según contó el programa, es anónima y sus respectivas familias ya se conocen. No obstante, Pablo la mantiene alejada del foco mediático, haciendo gala del hermetismo con el que lleva su vida personal.