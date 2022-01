"Ella ya lo sabía": el entorno de la infanta Cristina confirma que tenía constancia de las fotos de Urdangarin con otra

Este miércoles hemos despertado con las fotografías de Iñaki Urdangarin con otra mujer que no es la infanta Cristina paseando, de la mano, por una playa de Bidart. Horas después, ha trascendido la identidad de esta joven: Ania Montoya, de 32 años, que ganó Miss Álava años atrás. La reacción más esperada es la de la infanta. Ya ha llegado a través de su entorno.

"Ella ya lo sabía", aseguran personas de su confianza a Hola, revista amiga de la Casa Real. Pudo leerlo este martes en Informalia, que se adelantó a la publicación de las imágenes dando en primicia la noticia un día antes del resto de los medios

La ex duquesa de Palma sabía que las instantáneas se iban a difundir y se lo contó por teléfono a su padre, que sigue en Abu Dabi. La infanta, mientras tanto, se encuentra en Ginebra, donde reside: "El martes, horas antes de que se publicaran las imágenes, Doña Cristina tuvo una conversación telefónica con el rey Juan Carlos y hablaron del tema".

Lea también - Pablo Urdangarin, tras las imágenes de su padre con otra mujer: Son cosas que pasan, lo hablaremos entre nosotros

La hermana de Felipe VI cuenta con el apoyo de su entorno en estos momentos: "La Infanta está bien y está tranquila. Sus amigos más cercanos ya han hablado con ella, aunque no responde a la mayoría de llamadas". Para ella, la prioridad son sus cuatro hijos: Juan, Pablo, Miguel e Irene.

La historia de amor de los ex duques de Palma comenzó en 1996 en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Ambos se casaron en Barcelona el 4 de octubre de 1997. Su amor no solo resistió el paso del tiempo sino el escándalo del proceso por el caso Nóos, que acabó con ambos en el banquillo y la separación física forzada después por el encarcelamiento del ex jugador de balonmano.

Lea también - Iñaki Urdangarin, un picaflor acostumbrado al poliamor: de Carmen Camí a los correos empalmados

Urdangarin obtendrá como muy tarde esta primavera la libertad condicional. Iñaki reside en Vitoria con su madre, Claire Liebaert (84), desde que le concedieran el tercer grado hace alrededor de un año. Trabaja en el bufete de abogados Imaz Asociados de la capital alavesa.