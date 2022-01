Pablo Urdangarin, tras las imágenes de su padre con otra mujer: "Son cosas que pasan, lo hablaremos entre nosotros"

El segundo hijo de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin ha sido el primero en hablar tras la publicación de unas fotos de su padre en actitud cariñosa de la mano de otra mujer. Con sus discretas palabras, Pablo confirma la relación entre Iñaki y la infanta Cristina.

Son las primeras reacciones después de que hayan visto la luz las fotos de Iñaki Urdangarin paseando en actitud cómplice con una mujer que no es la Infanta Cristina. Mientras se suceden los rumores y se apunta a una inmente ruptura del matrimonio, tanto la hermana de Felipe VI como el ex jugador de balonmano guardan silencio. Ha sido Pablo Urdangarin el que se ha pronunciado sobre el asunto. Con mucha discreción, parece confirmar la separación de sus padres: "Yo prefiero no decir nada porque es un tema familiar, pero... Ya está, son cosas que pasan y luego hablaremos nosotros y ya está".

Pablo, además, ha revelado que ha hablado con su padre o sus hermanos: "Sí, todo bien. Todos estamos tranquilos... todos nos vamos a querer igual o sea que ya está. No hace falta nada más. Sin embargo, aún no ha podido contactar con su madre: "No, aún no, pero ya hablaré con ella."